Турция и Британия обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

25 июня 2026, 13:15

Замглавы Минобороны Турции Айхан в ходе официального визита в Британию провел переговоры с британским коллегой Поллардом.

В рамках визита турецкая делегация посетила предприятия BAE Systems, Rolls-Royce и Marshall Aerospace, а также объекты, связанные с производством и поставками Eurofighter Typhoon и C-130J. Стороны обсудили текущее состояние совместных проектов, вопросы авиационных технологий, двигателестроения и логистической поддержки, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере.