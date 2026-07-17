У Чехії попереджають про нову схему шахрайства

Шахраї почали розсилати SMS із повідомленнями про нібито заборгованість за телевізійний збір.
У повідомленні міститься посилання на фальшивий сайт, де пропонують перевірити «борг» і ввести особисті або банківські дані.
Чеське телебачення наголошує:
не надсилає SMS із повідомленнями про заборгованість;
не просить оплачувати збір через посилання в повідомленнях.
Перевірити інформацію щодо телевізійного збору можна лише на офіційному сайті Чеського телебачення.
Якщо отримали таке SMS — не переходьте за посиланням і не вводьте свої дані.