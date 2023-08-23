Кіберполіція припинила шахрайську діяльність "фінансової біржі"

23 августа 2023, 9:15

Мешканці Кропивницького організували «фінансову біржу», яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції.

Однак вкладники не лише не отримали прибутку, але й втратили свої гроші. Встановлена сума збитків перевищує пів мільйона гривень.



Правоохоронці встановили 21-річного молодика, який створив та наповнював контентом вебпортал фейкової торгівельної біржі для імітації трейдингової діяльності. Брокерська компанія «біржі» нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс – в одній із європейських столиць.

До протиправної діяльності чоловік залучив своїх знайомих.