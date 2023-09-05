Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських саll-центрів у Львові та Одесі

5 сентября 2023, 12:45

Загалом у відповідних call-центрах працювало понад 800 осіб.

Заздалегідь розроблювалися сценарії спілкування з «клієнтами», операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Зловмисники обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією.

Аферисти телефонували громадянам під виглядом працівників банків і мобільних операторів.



Правопорушники дізнавалися дані карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Також, громадянам пропонували вкладати кошти в криптовалюту чи зайнятися інвестуванням.



Правоохоронці провели 17 обшуків. Вилучено майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію.



Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем.



Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.