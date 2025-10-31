ГлавнаяНовости
31 октября 2025, 15:02

YouTube почне автоматично покращувати відео з 240p і 360p до Full HD

Функція Super Resolution буде застосовувати нейромережу для підвищення чіткості та деталізації старих роликів. Пізніше YouTube планує довести апскейл до 4K, щоб навіть старі відео виглядали як сучасні.


