Twitter дозволить користувачам завантажувати двогодинні відео

Соцмережа Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати довгі відео. Власник мережі Ілон Маск заявив, що люди з синьою галочкою зможуть завантажувати двогодинні відео розміром не більше 8 гігабайт.
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- Гаджеты | Вчера, 16:15
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- Бизнес | Вчера, 13:45
Сучасний електроскутер Maxxter NOVA вже продається в Україні 0.00
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QNAP представляет решение для резервного копирования WordPress 0.00