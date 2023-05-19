19 мая 2023, 11:45

Twitter дозволить користувачам завантажувати двогодинні відео

Соцмережа Twitter дозволить користувачам із платною підпискою публікувати довгі відео. Власник мережі Ілон Маск заявив, що люди з синьою галочкою зможуть завантажувати двогодинні відео розміром не більше 8 гігабайт.


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