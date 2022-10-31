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31 октября 2022, 14:45
Маск також опублікував перший твіт після покупки компанії
«Пташка на волі», – написав Ілон Маск.
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