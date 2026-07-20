Ілон Маск висловив підтримку Марін Ле Пен

Маск зробив репост публікації одного з користувачів правих поглядів, в якій стверджувалося, що рейтинги Марін Ле Пен стрімко зросли.
Одним з перших на це відповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якому дуже хотілося б, щоб Маск підтримав центристів, а не Ле Пен:
«Як кажуть французькою: тільки дурні не змінюють своєї думки».
Досі Ілон Маск висловлював особисту підтримку Марін Ле Пен, зокрема, під час судового процесу проти неї, але відкрито не підтримував її кандидатуру на президентських виборах у Франції, які відбудуться наступного року.
Деякі журналісти, наприклад, директорка редакції журналу Marianne Ельза Зефтель, вже вважають це «відкритим політичним втручанням» і закликають владу стежити за тим, щоб алгоритм X у Європі не надавав перевагу жодному з кандидатів.