Ілон Маск висловив підтримку Марін Ле Пен

20 июля 2026, 8:45

Маск зробив репост публікації одного з користувачів правих поглядів, в якій стверджувалося, що рейтинги Марін Ле Пен стрімко зросли.

Одним з перших на це відповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якому дуже хотілося б, щоб Маск підтримав центристів, а не Ле Пен:«Як кажуть французькою: тільки дурні не змінюють своєї думки».Досі Ілон Маск висловлював особисту підтримку Марін Ле Пен, зокрема, під час судового процесу проти неї, але відкрито не підтримував її кандидатуру на президентських виборах у Франції, які відбудуться наступного року.Деякі журналісти, наприклад, директорка редакції журналу Marianne Ельза Зефтель, вже вважають це «відкритим політичним втручанням» і закликають владу стежити за тим, щоб алгоритм X у Європі не надавав перевагу жодному з кандидатів.