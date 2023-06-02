SpaceX Ілона Маска отримала контракт Пентагону на постачання Starlink в Україну

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска отримала контракт Міністерства оборони США на постачання супутникових терміналів Starlink до України, повідомив Пентагон.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями", - йдеться у повідомленні.
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