2 июня 2023, 13:15

SpaceX Ілона Маска отримала контракт Пентагону на постачання Starlink в Україну

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска отримала контракт Міністерства оборони США на постачання супутникових терміналів Starlink до України, повідомив Пентагон.



"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями", - йдеться у повідомленні.

