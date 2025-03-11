Польща шукатиме альтернативи Starlink для України

11 марта 2025, 8:45

Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.

«Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько $50 млн на рік. Відкинувши етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших», – повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.Його допис був реакцією на слова Маска про те, що система Starlink «є основою української армії».