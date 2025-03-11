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11 марта 2025, 8:45

Польща шукатиме альтернативи Starlink для України

Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.

«Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько $50 млн на рік. Відкинувши етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших», – повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Його допис був реакцією на слова Маска про те, що система Starlink «є основою української армії».
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