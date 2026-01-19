ГлавнаяНовости
19 января 2026, 10:15

Де українцям шукати роботу після переїзду за кордон

Після релокації часто здається, що вакансій немає — але вони є, просто їх публікують на локальних платформах, про які більшість не знає. 

Чому важливо шукати локально?

Локальні сайти:

містять вакансії від малого та середнього бізнесу;
враховують вимоги до мови та правового статусу;
часто першими публікують нові пропозиції.  

Поради для ефективного пошуку:

Почніть із офіційних job-бордів країни — там зібрана більшість локальних платформ.
Пошукайте вакансії саме локальною мовою (наприклад, німецькою в Німеччині).  
Налаштуйте Job alerts — щоб бути серед перших, хто дізнається про нові пропозиції.  
Адаптуйте резюме під місцевий ринок:

– місцевий номер телефону,
– чіткий правовий статус (чи потрібна віза),
– релевантні назви посад та ключові слова.  

Не опускайте руки після відмов — це частина процесу.


