Де українцям шукати роботу після переїзду за кордон

Після релокації часто здається, що вакансій немає — але вони є, просто їх публікують на локальних платформах, про які більшість не знає.
Чому важливо шукати локально?
Локальні сайти:
містять вакансії від малого та середнього бізнесу;
враховують вимоги до мови та правового статусу;
часто першими публікують нові пропозиції.
Поради для ефективного пошуку:
Почніть із офіційних job-бордів країни — там зібрана більшість локальних платформ.
Пошукайте вакансії саме локальною мовою (наприклад, німецькою в Німеччині).
Налаштуйте Job alerts — щоб бути серед перших, хто дізнається про нові пропозиції.
Адаптуйте резюме під місцевий ринок:
– місцевий номер телефону,
– чіткий правовий статус (чи потрібна віза),
– релевантні назви посад та ключові слова.
Не опускайте руки після відмов — це частина процесу.