Де українцям шукати роботу після переїзду за кордон

19 января 2026, 10:15

Після релокації часто здається, що вакансій немає — але вони є, просто їх публікують на локальних платформах, про які більшість не знає.



Чому важливо шукати локально?

Локальні сайти:

містять вакансії від малого та середнього бізнесу;

враховують вимоги до мови та правового статусу;

часто першими публікують нові пропозиції.



Поради для ефективного пошуку:

Почніть із офіційних job-бордів країни — там зібрана більшість локальних платформ.

Пошукайте вакансії саме локальною мовою (наприклад, німецькою в Німеччині).

Налаштуйте Job alerts — щоб бути серед перших, хто дізнається про нові пропозиції.

Адаптуйте резюме під місцевий ринок:

– місцевий номер телефону,

– чіткий правовий статус (чи потрібна віза),

– релевантні назви посад та ключові слова.

Не опускайте руки після відмов — це частина процесу.