Переваги та особливості технології Ethernet

10 апреля 2023, 13:13

Ethernet — це технологія передачі даних для дротових мереж і стандарт для передачі пакетів даних у локальних домашніх або офісних мережах (LAN).



Це означає, що дані надсилаються та приймаються через Ethernet. Ethernet не працює в бездротовому режимі, як WiFi, а працює лише в комплекті.

Торгова асоціація IEEE визначила та стандартизувала цей мережевий протокол і структуру його пакетів за специфікацією IEEE 802.3.

Ethernet є базовою технологією для найбільшої мережі у світі – Інтернету – і тому є найбільш поширеним стандартом у світі.

Вся система також має бути настільки простою у використанні, щоб її могли планувати, інсталювати та підтримувати неспеціалісти з ІТ, тобто інженери з автоматизації.

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