Вчені встановили новий рекорд передачі даних у мережі 6G

9 октября 2023, 16:15

Фахівцям компанії LG разом із німецькими інженерами вдалося в реальних умовах показати здатність обладнання 6G передавати сигнал на рекордну дальність без втрат.

Новий рекорд встановлено в процесі передачі даних на 500 м. Це можна порівняти з типовою дальністю зв’язку сучасної базової станції мережі. Цей рубіж є вирішальним, оскільки 500 м — це стандартна відстань для потужних базових станцій, які встановлюються у міських районах. Нові випробування також підтвердили, що технологія 6G може забезпечувати зв’язок між будівлями, між будівлями та землею, а також між наземними терміналами. Таким чином, технологія стає все ближчою до застосування в реальному світі.Стандартизація мереж 6G очікується у 2025 році, а початок комерційного розгортання у всьому світі у 2029−2030 роках. У Китаї розгортання мереж 6G може розпочатися раніше.