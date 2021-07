ОРРО представляет собственное видение развития 6G связи

19 июля 2021, 10:45

Научно-исследовательский институт OPPO обнародовал свой первый официальный документ о 6G — 6G AI-Cube Intelligent Networking («Интеллектуальная 6G сеть AI-Cube»).



Это одно из первых углубленных исследований телекоммуникационной отрасли, объясняющее, как искусственный интеллект может расширить возможности сетевой 6G архитектуры. Исследование ОРРО предлагает целостное видение, которое поможет в проектировании сетей связи следующего поколения.

В настоящее время компания создала исследовательскую группу, которая изучает услуги 6G и требования к ним, ключевые технологии и особенности системы.

OPPO считает, что 6G кардинально изменит способ взаимодействия людей с АI. Это сделает искусственный интеллект действительно общественной технологией, которой сможет пользоваться каждый. Благодаря 6G умные устройства станут важными участниками и пользователями АI, ведь будут загружать и применять алгоритмы АI на разных уровнях приложений, даря новые захватывающие впечатления и постоянно собирая данные для совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Рассмотрим в качестве примера беспилотные транспортные средства. 6G сети смогут предложить наиболее подходящий алгоритм АI и оптимальную связь, учитывая местонахождение автомобиля и текущие обстоятельства, такие как время суток и погодные условия. Автомобиль будет мгновенно загружать и запускать алгоритмы АI, опробованные на других транспортных средствах и устройствах, а значит, сможет гарантировать пассажиру максимально безопасную и комфортную поездку.

«Технологическое развитие должно быть дальновидным. Технология мобильной связи развивалась десятилетия. А стандартизация следующего поколения коммуникационных технологий, по прогнозам, начнется в 2025 году, тогда как коммерческое внедрение произойдет примерно в 2035 году, — сказал Генри Тан, ведущий научный сотрудник OPPO в области 5G. — Глядя вперед, в 2035 год, OPPO ожидает, что количество умных агентов в мире намного превысит численность населения. Поэтому следующему поколению коммуникационных технологий, 6G, придется удовлетворять потребности не только людей, но и всех форм интеллекта и их различных взаимодействий. Принимая во внимание именно эту конечную цель, мы осуществили предварительные технические исследования и разработали дизайн системы».

Нынешние сети можно представить как два измерения: Control plane (или CP, в переводе — плоскость управления) и User plane (UP, плоскость пользователя). UP отвечает преимущественно за ту производительность сети, которую пользователи могут воспринимать непосредственно, как, например, скорость или задержки. CP, наоборот, тесно связана с конфигурацией сети и призвана обеспечить нормальную работу при разных схемах движения и диапазонах расположения сетевых узлов. Если сравнить эти два измерения с городским движением, то UP — это транспортные средства, которые перемещаются по дорогам города, а CP — контроль дорожного движения.

Официальный 6G документ OPPO — это инновационный шаг вперед, поскольку представляет функциональную плоскость АI как новое измерение 6G сетей. Согласно видению ОPPO плоскость искусственного интеллекта расположена перпендикулярно традиционным плоскостям CP и UP и формирует интеллектуальный куб (AI-Cube). Эта уникальная архитектура, усовершенствованная благодаря АI, значительно улучшит 6G сеть, а именно ее функциональность и сетевые возможности высокого уровня. Это позволит 6G сетям оптимизировать собственные процессы, динамично управлять ими и разумно распределять ресурсы.



6G кардинально изменит как возможности АI (его способность делать выводы, учиться, взаимодействовать), так и способы его применения. Благодаря этому сеть сможет решить многие традиционные проблемы, возникающие при разработке АI, такие как разрозненные хранилища данных и конфиденциальность пользователей. Чтобы минимизировать некоторые текущие ограничения алгоритмов АI, в докладе предложено распределить ресурсы АI между разными доменами. Размещенные с учетом конкретных задач АI несколько узлов и ресурсов в 6G сети будут формировать соответствующие домены, обеспечивая оптимальные стратегии для точного распределения модели АI, планирования сетевых ресурсов и обмена данными.

Сейчас ограниченные вычислительные мощности и емкость памяти интеллектуальных устройств затрудняют использование больших обобщенных алгоритмов АI. В то же время специализированный искусственный интеллект, способный работать на этих устройствах, не в состоянии удовлетворить требования большинства пользователей к данным. Но в 6G сетях домен AI сможет выполнять сразу несколько функций: традиционной базовой станции, базы данных, хранилища моделей AI и сервера приложений.

В документе также отмечено, что 6G устройства будут отнесены к домену АI с учетом расположения и собственных требований. Затем домен АI будет предлагать наиболее подходящий АI алгоритм и задачи, необходимые для предоставления желаемых услуг, обеспечивая оптимальное подключение для выполнения соответствующих задач. В отличие от сетей 4G и 5G, АI, способный самостоятельно делать выводы и принимать решения в 6G сетях, будет органично интегрирован как в устройство, так и в сеть. При этом устройство будет играть более важную роль.

OPPO продолжит предварительные исследования 6G технологий, которые в ближайшее время помогут сформировать соответствующие мировые стандарты.

Компания со своими партнерами также будет популяризировать технологию 5G и способствовать ее широкомасштабной коммерциализации. Кроме того, OPPO и дальше будет развивать интернет опыта, совершенствуя коммуникационные технологии, чтобы каждый смог прочувствовать их преимущества.