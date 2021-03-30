Старт продаж OPPO Reno5 Lite в Украине

30 марта 2021, 11:45

ОPPO AED Украина объявила старт продаж OPPO Reno5 Lite в розничных и онлайн-магазинах Украины.

В период с 30 марта по 18 апреля 2021 года при покупке ОРРО Reno5 Lite с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM вы получите беспроводные наушники OPPO Enco W11 в подарок.

OPPO Reno5 Lite оснащен 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем с вырезом под фронтальную камеру. Смартфон демонстрирует соотношение экрана к корпусу 90,8 %. Под дисплеем расположен сканер In-Display Fingerprint 3.0 для удобного и быстрого разблокирования с помощью отпечатков пальцев.

Смартфон нового поколения подарит вам удовольствие от плавного дизайна, представленного 7,8 мм ультратонким корпусом весом всего 172 г с изогнутым 3D дизайном задней панели.

Большое внимание производитель уделил функциям и возможностям фото- и видеосъемки. OPPO Reno5 Lite оснащен 48 Мп квадкамерой, состоящей из 48 Мп основного модуля, 8 Мп сверхширокоугольной камеры, 2 Мп макромодуля и 2 Мп монообъектива. AI квадкамера Орро Reno5 Lite идеально снимает жизненные моменты. От макросъемки до сверхширокоугольных снимков и масштабирования ОРРО Reno5 Lite отобразит вашу жизнь в ярких, кристально чистых деталях.

Для любителей делать крутые селфи OPPO Reno5 Lite приготовил 32 Мп фронтальную AI камеру, а еще разработчики добавили несколько новых и усовершенствованных функций, таких как:

• Dual-View Video (Видеосъемка двумя камерами) — записывает кадры с фронтальной и основной камеры, поэтому вы одновременно снимаете окружающий мир и фиксируете эмоции на своем лице;

• AI Color Portrait Video (АI цветное портретное видео) — распознает человека на видео, идентифицируя пол и цвет кожи, а также выделяет фигуру улучшенными, яркими цветами, тогда как фон остается черно-белым;

• Monochrome Video (Монохромное видео) — выделяет и улучшает один из цветов (красный, синий или зеленый) на снимках и накладывает фильтры на все другие оттенки, благодаря чему кадры приобретают драматизм;

• Dynamic Bokeh (Динамическое боке) — придает эффект боке, который словно растягивает свет в полосы, размывая фоновые детали;

• Night Flare Portrait (Портрет с ночной вспышкой) — добавляет фону замечательные круглые блики объектива, не отвлекая внимания от портрета;

• AI Color Portrait (Цветной портрет);

• AI бьютификация 2.0;

• AI Scene Enhancement 2.0 (Улучшение сцены) — распознает около 20 типов пейзажных снимков, а еще увеличивает насыщенность цветов и коэффициент контрастности.



Благодаря мощному 4310 мАч аккумулятору и технологии сверхбыстрой зарядки 30 Вт VOOC 4.0 смартфон OPPO Reno5 Lite будет рядом целый день, чтобы обеспечить бесперебойную видеосъемку.

Еще одно преимущество смартфона OPPO Reno5 Lite — новейшая фирменная оболочка ColorS 11.1. Благодаря универсальной кастомизации пользователи OPPO Reno5 Lite могут настроить темный режим, чтобы действительно персонализировать смартфон. Инновационные функции, такие как Flexdrop и Three-finger Translate (Перевод с помощью трех пальцев) с Google Lens, значительно увеличивают производительность. А функции и режимы Gaming Shortcut (Быстрый старт), Gamer Mode (Фокусировка на игре), Bullet Screen Messages (Мгновенные оповещения на экране) и другие гарантируют идеальные условия для погружения в игровые развлечения.

OPPO Reno5 Lite — это мощный творческий инструмент с набором новых функций для съемки креативных видео. И все это умещается у вас на ладони. Этот смартфон будет вдохновлять вас снимать свою историю.Наушники OPPO Enco W11 сочетают в себе отличное качество звука, выносливость с 20 часами автономной работы, мощные басы, пылезащитные и влагонепроницаемые свойства IP55, а также полное сенсорное управление прикосновением.В Украине ОРРО Reno5 Lite доступен в двух цветах, черном и фиолетовом, на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других.

С 30 марта по 18 апреля 2021 года, приобретя ОРРО Reno5 Lite с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM за 9999 грн, вы получите беспроводные наушники OPPO Enco W11 в подарок.