История создания дизайна OPPO Reno5 Lite

25 мая 2021, 9:45

Ведущий мировой производитель смарт-устройств ОРРО раскрыл тайны разработки дизайна и создания новинки — OPPO Reno5 Lite.

Этот тонкий сверхлегкий смартфон прошел немало тестирований. И все для того, чтобы получить идеальный размер, вес, толщину и пропорции, сохранив мощность и все необходимые функции.



В течение последних нескольких лет производители лишь увеличивали размеры, толщину и вес смартфонов. Но теперь потребители определились с идеальными параметрами гаджета и учитывают их, принимая решение о покупке.

Разработка смартфона напоминает процесс создания дизайнерской вещи. Сначала дизайнер конструирует базовые, самые простые элементы. Собирает отдельные части, ищет идеальные формы и размеры, чтобы создать безупречный предмет одежды. Затем фиксирует детали, определяет ширину, высоту, места для пуговиц, и в конце концов элементы образуют одно целое. Компания OPPO, так же как этот дизайнер, после расчетов и измерений создала продукт идеального размера с правильными пропорциями. Это смартфон, словно созданный на заказ.

До эры смартфонов телефоны выглядели достаточно миниатюрно, и чем меньше был гаджет, тем более предпочтительным он считался. Производители экспериментировали с дизайном: предлагали как обычные трубки, так и слайдеры, «раскладушки», круглые модели и т. д. Примерно в 2007 году телефоны с сенсорным экраном проложили путь к массовому потребителю, а вскоре появились и базовые смартфоны. Так началась революция.

Потребители достаточно быстро поддержали новую тенденцию, и телефоны начали увеличиваться и тяжелеть. За период с 2008-го по 2020-й мы перешли от 3-дюймовых экранов толщиной меньше 12 мм и весом меньше 100 г сначала к 4-дюймовым толщиной 10 мм и весом 125 г, затем к 5-дюймовым толщиной 9 мм и весом 140 г и, наконец, получили смартфоны с экранами более 6 дюймов, толщиной около 8 мм и весом примерно 170 г.



В течение этих лет OPPO демонстрировала свою перспективность и дальновидность в сфере дизайна. Так, OPPO Find 5, выпущенный в 2013 году, имел экран с диагональю 5 дюймов, толщину 9 мм и соотношение экрана к корпусу более 70 % — эти параметры дали производителю возможность надолго оторваться от конкурентов.



Теперь увеличение смартфонов прекратилось, и на это есть три основные причины. Во-первых, диаметр экрана от 6 до 6,5 дюймов — это золотая середина между комфортом просмотра и удобством использования. Во-вторых, при таком размере смартфону можно придать идеальные габариты, прежде всего толщину. По многим причинам, таким как используемые материалы, развитие исследований в области архитектуры смартфонов и производственных возможностей, телефоны увеличивались вместе с размерами экранов, отчасти и потому, что обеспечение работы гаджетов требовало больших аккумуляторов. В-третьих, именно такой размер дисплеев позволил сделать смартфоны мощными, обеспечить их функциями и деталями, которым требовалось больше места. Решающий момент для общего размера и толщины пришелся на 2017 год, когда смартфоны с узкой рамкой стали появляться у все большего количества пользователей.

Поэтому именно такой размер экрана будет преобладать в наших смартфонах в ближайшее время, а узкие рамки, вероятно, останутся навсегда. Но что же в этом случае станет основным критерием идеального дизайна для смартфона? Как бы то ни было, это бесконечный поиск лучшего опыта. Хотя диаметр экрана существенно влияет на высоту и ширину гаджета, есть и два других фактора комфорта, ставшие ключевыми в дизайне смартфонов: толщина и вес. Хотя потребителям уже не нужны экраны большего размера, им нужно больше функций, поэтому смартфон должен вмещать больше элементов, в то же время оставаясь удобным. Идеальный смартфон отличает то, что его легко носить с собой. ОРРО Reno5 Lite отвечает этому требованию.

Разработчики OPPO Reno5 Lite приняли во внимание стандарты модного дизайна, касающиеся комфорта и удобства использования. Учли даже фасон джинсов, которые покупают чаще всего. OPPO Reno5 Lite размером 160,1 x 73,2 x 7,8 мм легко умещается в кармане мужских брюк, средний размер которого составляет около 23,1 x 16,3 см. Карманы женских джинсов меньше, поэтому толщина гаджета тоже имеет значение. OPPO Reno5 Lite идеально подходит для заднего кармана женских и мужских брюк.

Впрочем, женщины часто носят смартфон в сумочке. Например, британки, как показывают исследования, ежедневно носят с собой 17 предметов общим весом около 3 кг, а иногда и больше. Вот почему важно оптимизировать вес и размер смартфона, а также увеличить его долговечность благодаря нововведениям в дизайне.



Уменьшение веса смартфона и раньше было обязательным требованием для большинства потребителей. С одной стороны, людям нужно чувствовать, что телефон все еще в кармане или сумочке, а с другой — гаджет не должен обременять. К тому же потребителям важно, чтобы он не вызывал ощущения усталости в руках, ведь время, которое люди ежедневно проводят с телефоном, увеличивается.



Поэтому компания OPPO уменьшила вес OPPO Reno5 Lite до 172 г. Во-первых, для этого уменьшили встроенный стальной лист. Во-вторых, оптимизировали конструкцию, чтобы обеспечить общую прочность и избавиться от лишнего пластика. А третий секрет заключается в том, что производители использовали алюминиевый сплав с лучшей теплопроводностью и меньшей плотностью.

По сравнению с OPPO Reno4 Lite производитель внес много изменений в стандарт регулирования температуры аккумулятора. Чтобы удовлетворить новые требования пользователей к контролю температуры смартфона, разработчики снабдили его графитовыми трубками, трехслойными графитовыми листами и алюминиевыми сплавами с высокой теплопроводностью, что к тому же сделало изделие более прочным. Оптимизировав конструкцию задней панели, компания OPPO обеспечила равномерное распределение напряжения, также значительно повысила прочность гаджета и улучшила контроль температуры. Усовершенствовав более 30 конструкций и сам механизм, разработчики смогли минимизировать нагрузку на гаджет и усилить его защиту примерно на 30 %.

В то же время OPPO прилагает максимум усилий, чтобы достичь баланса между толщиной и качеством. Учитывая требования пользователей и продолжая искать лучший показатель толщины путем многочисленных исследований, компания стремится предложить идеальный продукт.

Если говорить о самых модных цвета 2021 года, то OPPO Reno5 Lite, безусловно, есть чем удивить. Как показала неделя моды в Нью-Йорке, в число самых популярных цветов будущего зимнего сезона вошли Mykonos Blue и Spring Lake, и новинка от OPPO соответствует модным тенденциям. Кроме того, OPPO предлагает Ultimate Grey для тех, кто предпочитает более спокойные оттенки. Как показывают исследования, фиолетово-синий омбре относится к любимым оттенкам потребителей и поощряет их пользоваться прозрачным чехлом. К тому же блестящая поверхность с привлекательным мерцанием создает ощущение приятной прохлады и дарит эстетическое наслаждение. Комментируя дизайн OPPO Reno5 Lite, потребители отметили, что он профессиональный и стильный. Многослойный материал обеспечивает долговечность и модный внешний вид.



Требования пользователей постоянно меняются. И производители ищут золотую середину в дизайне смартфонов, пытаясь удовлетворить все вкусы. С одной стороны, люди стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, поэтому хотят иметь модный гаджет. Они могут выбирать из множества вариантов дизайна: приобрести смартфон с красочными переливами, классический черный или серебристый, с глянцевой или матовой текстурой и т. д.

С другой стороны, покупатели отдают предпочтение смартфонам, продуманным до мелочей. Такие нюансы, как блок камер, закрытый одним сплошным листом стекла, ультратонкий дизайн, возможность пользоваться гаджетом одной рукой, снова возглавляют рейтинг требований. У OPPO Reno5 Lite есть все упомянутые особенности.

Откройте для себя смартфон с идеальными параметрами, приобретя новинку от ОРРО за 9999 грн в магазинах и на сайтах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot и др. Пусть ваше лето будет ярким, легким и незабываемым, как и дизайн OPPO Reno5 Lite!