Скидки на гаджеты от ОРРО ко Дню влюбленных

2 февраля 2022, 23:40

Традиционно в течение двух недель перед Днем влюбленных ОРРО AED Украина объявляет скидки.

С 31 января по 14 февраля по привлекательным ценам украинцам будут доступны популярные модели смартфонов ОРРО и целая линейка IoT гаджетов бренда. Если вы хотите по-настоящему удивить любимого человека и сделать его в этот день самым счастливым – дарите стильные и полезные подарки от ОРРО.

Прекрасным подарком себе или близким станет новинка ОРРО А16. Смартфон создан для пользователей, которые ценят стильный дизайн и не ищут компромиссов, когда речь идет об их ежедневных потребностях. OPPO A16 имеет большой 6,52-дюймовый дисплей, оснащенный технологией защиты глаз, а еще гаджет может похвастаться 5000 мАч аккумулятором. OPPO A16 оснащен 13 Мп основной камерой с 2 Мп боке камерой и 2 Мп макрокамерой. Фронтальная камера на 8 Мп позволит делать четкие селфи, а функция AI Бьютификации на фронтальной и основной камере подчеркнет вашу природную красоту. OPPO A16 с 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM объемом памяти обеспечивает достаточно места для хранения. А для тех, кто нуждается в дополнительном хранилище, есть возможность увеличить его до 256 Гб при помощи карты памяти.



Обычная цена: 4777 грн. → Цена ко Дню влюбленных (29.01-14.02): 4499 грн.

Порадует пользователей и цена на субфлагман OPPO Reno5 Lite.

ОРРО Reno5 Lite с 48 Мп АI квадкамерой предлагает множество полезных функций для фото- и видеосъемки на основе искусственного интеллекта. Смартфон может похвастаться сверхбыстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0, мощным 4310 мАч аккумулятором и гарантирует максимально высокую производительность. Кроме того, модель оснащена технологией RAM+, позволяющей самостоятельно регулировать объем добавленной памяти: увеличить RAM на 5 ГБ и получить таким образом до 13 ГБ оперативной памяти. OPPO Reno5 Lite оснащен новейшими функциями для фото- и видеосъемки, такими как:

- Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами одновременно);

- AI Color Portrait Video (АI цветное портретное видео);

- Monochrome Video (монохромное видео);

- Dynamic Bokeh (динамическое боке);

- Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) и т. д.

Обычная цена: 9999 грн. → Цена ко Дню влюбленных (31.01-14.02): 8999 грн.Скидки ко Дню влюбленных – шанс открыть для себя мир IoT гаджетов от ОРРО. Бренд предлагает скидки на целый ряд моделей.Стильный полупрозрачный дизайн защитного кейса, 24 часа работы аккумулятора и система АI шумоподавления делают ОРРО Enco Air очень желанной моделью. А дополняют преимущества быстрая зарядка, способная всего за 8 минут продлить время прослушивания еще на 8 часов, 12 мм композитные динамические титановые драйверы и усилители низких частот, которые направляют и усиливают каждый звук. ОРРО Enco Air – первые в мире TWS наушники, получившие сертификат высокой производительности с низкой задержкой от всемирно известной компании TÜV Rheinland.

Обычная цена: 2222 грн. → Цена ко Дню влюбленных (31.01-14.02): 1777 грн.

OPPO Watch Free – гаджет, оснащенный инновационной технологией OSleep, помогающей существенно улучшить ваш сон. Часы отображают такие показатели, как средний уровень кислорода в крови во время сна, длительность и максимальный децибел храпа, мониторит четыре фазы сна и фазу быстрого движения глаз, чтобы своевременно выявлять проблемы с дыханием, когда человек спит. А чтобы вы могли следить за достижением своих спортивных целей, часы предлагают более 100 профессиональных спортивных режимов, в том числе четыре режима для бега. Долгое время автономной работы OPPO Watch Free – 14 суток – можно продлить на целый день путем 5-минутной зарядки.

Обычная цена: 2999 грн. → Цена ко Дню влюбленных (31.01-14.02): 2699 грн.

На этом заманчивые предложения не заканчиваются. OPPО AED Украина дарит суперскидки и на другие гаджеты-бестселлеры:



- всегда надежный, всегда плавный ОРРО A74: обычная цена: 7999 грн, цена ко Дню влюбленных (31.01-14.02): 7555 грн;

- король продаж ОРРО A54 (4/64): обычная цена: 5999 грн, цена ко Дню влюбленных (31.01-06.02): 5777 грн;

- флагманские TWS наушники ОРРО Enco Х с кристально чистым звуком воспроизведения: обычная цена: 4999 грн; цена ко Дню влюбленных (24.01-14.02): 3999 грн;

- TWS наушники ОРРО Enco Free2, гарантирующие шумоподавление до 42 дБ: обычная цена: 2999 грн, цена ко Дню влюбленных (31.01-14.02): 2599 грн.

Посетите магазины наших партнеров: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, OPPOua.com, Rozetka и других, чтобы успеть купить новенький смартфон, смартчасы или наушники со скидкой ко Дню влюбленных и порадовать полезным подарком своих близких! Помните, не важно, каким будет ваш подарок, главное проявить любовь и внимание к своим родным и друзьям.