OPPO оголошує старт продажів нового смартфона OPPO A16 в Україні

28 января 2022, 12:15

Провідний світовий виробник інтелектуальних пристроїв OPPO оголошує старт продажів смартфона OPPO A16 в Україні з 29 січня 2022 року.



Новий гаджет створений для користувачів, які цінують стильний дизайн і не шукають компромісів, коли йдеться про їхні щоденні потреби. OPPO A16 має великий 6,52-дюймовий дисплей оснащений технологією захисту очей, а ще гаджет може похвалитися довговічним акумулятором ємністю 5000 мАг.

«OPPO A16 безкомпромісний у поєднанні стилю та функціональності. Завдяки модному дизайну гаджет приємно брати до рук, а високоякісна АІ потрійна камера стане у нагоді в незабутні миті життя. Потужний акумулятор ємністю 5000 мАг дає змогу насолоджуватися кожним днем, не переймаючись через розряджений пристрій», — сказав Чжао Сяомань, Гендиректор OPPO AED Україна.

Вага OPPO A16 становить лише 190 грам. Окрім того, смартфон має досить компакті парамети — довжину 163,8 мм, ширину 75,6 мм і товщину 8,4 мм. OPPO A16 має високотеплопровідну алюмінієву задню панель, яка розсіює тепло. Цей матеріал не лише комфортний у використанні, але й має стильний вигляд.

Однак компактний розмір не виключає гарної потужності: продуманий дизайн робить OPPO A16 надійним супутником у найрізноманітніших сценаріях.

В Україні OPPO A16 представлений у двох трендових кольорах: кришталевий чорний та перлинно- блакитний. На додачу, гаджет у перлинно- блакитному кольорі має матове покриття AG frost, яке запобігає появі відбитків пальців на панелі. Тож ваш смартфон завжди матиме чистий та охайний вигляд.



OPPO A16 має 6,52-дюймовий дисплей із функцією захисту очей. Тож ваші очі не втомляться, навіть якщо ви гратимете кілька годин поспіль: великий рідкокристалічний LCD дисплей забезпечує чудову якість зображення завдяки високій роздільній здатності та яскравості. OPPO A16 також гарантує, що ви зможете насолоджуватися улюбленими розвагами цілий день завдяки Sunlight Screen (Сонячному екрану) та Moonlight Screen (Місячному Екрану), які залежно від умов знижують або підвищують яскравість зображень на екрані. Так, за поганого освітлення екран може затемнюватися до 2 ніт, що також значно збільшує час автономної роботи. Крім того, смартфон зі співвідношенням екрану до корпусу 88,70% і роздільною здатністю 1600 x 720 (HD+) перетвориться на справжній кишеньковий кінозал, коли ви захочете подивитися фільм або спортивні змагання. А ще AI Smart Backlighting («Розумне підсвічування») вивчатиме ваші звички щодо налаштувань яскравості, забезпечуючи відповідне підсвічування з моменту натискання кнопки «Розблокувати». Завдяки датчику розпізнавання відбитків пальців на OPPO A16, розблокувати смартфон зможете лише ви, тож ваша найцінніша інформація буде надійно захищена.

АІ Потрійна камера ОРРО А16 розташована в декоративній рамці з лазерним гравіюванням та дзеркальною поверхнею.

OPPO A16 оснащений 13 Мп основною камерою з 2 Мп боке камерою і 2 Мп макрокамерою. Фронтальна камера на 8 Мп дасть змогу робити чіткі селфі, а функція AI Б’ютифікації на фронтальній та основній камері підкреслить вашу природну красу.



З витривалим акумулятором на 5000 мАг ви можете розмовляти 34 години поспіль чи дивитися відео на Youtube понад 20 годин.

Завдяки функції Super Nighttime Standby («Супернічний режим очікування») із 23-ї до 7-ї години смартфон споживає лише 1,21% енергії. А коли заряд акумулятора знижується до позначки 5% або менше, Super Power Saving Mode («Суперенергозбережний режим») дає змогу спілкуватися до 2 годин додатково. Optimized Overnight Charging (оптимізована нічна зарядка) вивчає ваш режим сну й заряджає смартфон до 80% уночі, а потім відновлює заряджання до 100%, перш ніж ви прокинетеся.



Завдяки функції Smart Temperature Control (розумний контроль температури) спеціальний датчик контролює температуру задньої панелі під час заряджання та зменшує зарядний струм, якщо температура занадто висока. До того ж, смартфон має захист від короткого замикання в разі перегріву. У разі ж контакту з водою чи іншими рідинами короткі замикання пом’якшуються шляхом автоматичного відключення живлення за виявлення різкого підвищення температури.

OPPO A16 із 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM обсягом пам’яті забезпечує достатньо місця для зберігання. А для тих, кому потрібне додаткове сховище, є можливість збільшити його до 256 Гб за допомогою карти пам'яті.

OPPO A16 також підтримує Dual Sim і Dual Standby, тож ви можете легко перемикатися між номерами, а Idle Time Optimizer (оптимізатор часу простою) самостійно перевіряє наявність небажаних файлів і видаляє їх, поки ви спите. Підтримка Dual Channel Acceleration (двоканальне прискорення) дає змогу плавно та без перерв перемикатися між мобільною мережею та Wi-Fi. Водночас смартфон не перегрівається завдяки 5 датчикам температури, стратегічно розміщеним по всьому корпусу.



OPPO A16 створений на основі ColorOS 11.1 і Fine Finishing. ColorOS 11.1 — це полегшена ОС, що постачається з адаптивними та інтуїтивно зрозумілими функціями, як-от FlexDrop, що дає змогу працювати в режимі багатозадачності, залишаючи програми відкритими. OPPO A16 також має функцію розпізнавання тексту в режимі зйомки Google Lens OCR. За допомогою функції Nearby Share пристрій дає змогу ділитися даними з гаджетами інших брендів, які мають відповідну вбудовану функцію Google Nearby.OPPO A16 чудово впорається з роллю розважального пристрою. Наприклад, Ви можете дивитися фільм, граючи в мобільну гру. А щоб повністю зануритися в ігровий процес і не відволікатися на повідомлення, використовуйте функцію Bullet Notifications (Спливаючі повідомлення).

Програмні можливості та функції OPPO A16 спрямовані на захист конфіденційності та безпеки користувачів. За допомогою функції App Lock можна блокувати доступ до певних застосунків, а у Private Safe (приватне сховище) можна зберігати файли без доступу для сторонніх осіб.

Коли ви використовуєте OPPO A16, ваш досвід використання постійно оптимізується за допомогою System Booster, що працює у фоновому режимі. Це зменшує можливість відставання на 18% порівняно з попередніми поколіннями смартфонів. Новий гаджет має більше десяти оптимізацій, що збільшують його продуктивність. Серед них функції UI First 3.0 і AI Startup Optimizer, які скорочують час запуску анімації для програм, Background Freezing і Dex2oat 3.0, що ефективно розподіляють ресурси між фоновими процесами, а також Athena 3.0, яка звільняє пам’ять, щоб підвищити загальну продуктивність пристрою. Ви точно будете в захваті від безперебійної роботи, яку забезпечить System Performance Optimizer (оптимізатор продуктивності системи).

Ще одна безумовна перевага OPPO A16 — відповідність промисловому стандарту водонепроникності IPX4. Загалом смартфон пройшов шість основних тестів: на падіння, водонепроникність, радіацію, кліматичні зміни, незначне падіння та силу сигналу. А ще — понад 50 етапів контролю виробничого процесу, понад 130 надсуворих тестів надійності та понад 320 експериментальних