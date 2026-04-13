Преміальний ноутбук ASUS Zenbook A16 зі Snapdragon X2 Elite Extreme

13 апреля 2026, 12:45

Компанія ASUS оголошує про початок продажу в Україні Zenbook A16 (UX3607) – ноутбука преміумкласу, що поєднує в собі надзвичайну потужність і справжню портативність.

Це перша 16-дюймова модель у лінійці Zenbook на базі ARM-процесорів Snapdragon®, яка є водночас найбільш високопродуктивним ноутбуком цієї лінійки: пристрій оснащений новітнім 18-ядерним чипом Snapdragon X2 Elite Extreme із графікою професійного рівня та NPU продуктивністю 80 TOPS – і все це в легкому корпусі вагою лише 1,2 кг. Він втілює обчислювальну потужність рівня настільної системи у витонченому виконанні.



Новий Zenbook A16 продовжує традиції інновацій серії Zenbook у сфері дизайну та інженерії. Його корпус виготовлено з Ceraluminum – запатентованого матеріалу, що вирізняється надзвичайною довговічністю та стійкістю до подряпин і відбитків пальців. Це рішення поєднує конструкційну міцність із елегантною, приємною на дотик текстурою. Попри розкішний 16-дюймовий дисплей ASUS Lumina OLED формату 3K, пристрій важить менше за більшість 14-дюймових моделей.



Zenbook A16 втілює концепцію «максимум можливостей, мінімум ваги», відображаючи прагнення ASUS створювати потужні рішення для мобільних професіоналів, чия робота передбачає постійні переміщення між офісом, домом і клієнтами. Це новий еталон мобільності: інтелектуальний ноутбук наступного покоління для тих, хто не готовий до компромісів, цінує бездоганну якість OLED-екрана та потребує максимальної автономності в легкому пристрої.



ASUS Zenbook A16 – це синергія потужності та прецизійної точності. 18-ядерний процесор Snapdragon X2 Elite Extreme із NPU на 80 TOPS відкриває нову еру інтелектуальних обчислень. Цей чип, доступний ексклюзивно в Zenbook A16, демонструє значний приріст продуктивності CPU та GPU порівняно з минулим поколінням процесора, зберігаючи при цьому виняткову енергоефективність. Нова графічна підсистема надає ультратонкому ноутбуку небачені раніше можливості: редагування контенту та рендеринг тепер відбуваються з неймовірною легкістю, а швидкість в іграх не поступається системам із дискретною графікою. Професійна творчість чи робота в багатозадачному режимі – Zenbook A16 гарантує бездоганну роботу за будь-яких умов.



Поєднання високої енергоефективності та сучасної системи охолодження забезпечує стабільну роботу пристрою на пікових навантаженнях без перегріву чи надмірного шуму. Такий баланс дозволяє Zenbook A16 миттєво адаптуватися до будь-яких викликів, що робить його надійним інструментом для професіоналів, творців контенту та студентів.

Zenbook A16 доводить, що ноутбук із великим екраном може бути неймовірно легким. Його 16-дюймова панель ASUS Lumina OLED (3K, 120 Гц, 1100 кд/м2) вражає живими кольорами й бездоганною чіткістю. При цьому використання інноваційного матеріалу Ceraluminum робить корпус напрочуд легким – вагою лише 1,2 кг, – що менше, ніж у багатьох компактніших ноутбуків.Унікальні захисні властивості Ceraluminum гарантують стійкість корпусу до появи подряпин, відбитків пальців та інших забруднень. Створений для динамічного ритму життя, Zenbook A16 зберігає свою естетичну довершеність день у день.

Zenbook A16 – це свобода бути мобільним протягом усього дня. Понад 21 годину автономності дозволяє залишатися продуктивними під час тривалих подорожей, навчання в університеті чи віддаленої роботи. Інтелектуальне керування енергоспоживанням Snapdragon X2 Elite Extreme заощаджує заряд акумулятора, забезпечуючи винятковий час роботи ноутбука без підзаряджання.

Навчання, творчі проєкти чи професійні виклики – Zenbook A16 відкриває нові можливості для сучасного життя, пропонуючи унікальний баланс легкості та витривалості.ASUS Zenbook A16 (UX3607) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 94 999 грн (конфігурація з процесором Snapdragon® X2 Elite Extreme, 48 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD на 1 ТБ).