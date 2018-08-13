Стартовали продажи ноутбука ASUS ZenBook S

13 августа 2018, 12:15

Тайваньская ASUS анонсировала начало продаж своего нового премиального ноутбука - ZenBook S (UX391).



Среди особенностей новинки – защита корпуса по стандарту MIL-STD 810G. Кроме того, новинка устойчива к влажности и перепадам температур.

Вес устройства – 1 кг, а толщина его корпуса – 12,9 мм.Корпус новинки металлический.Диагональ экрана – 13,3 дюйма, а его разрешение 4К либо Full HD – на выбор.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Core i7-8550U или i5-8250U. Кроме того, здесь 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе.На одном полном заряде аккумулятора новинка проработает до 13,5 часов.Касательно портов, «на борту» USB Type-C в количестве трех штук, а также два Thunderbolt 3, есть отдельный порт под наушники. В тачпад встроили сканер отпечатков пальцев.