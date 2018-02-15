15 февраля 2018, 13:05

ASUS Zenbook 13 с чипом Intel Kaby Lake-R оценен в $1000

Тайваньская ASUS начала принимать предварительные заказы на свой новый ноутбук - Zenbook 13 (UX331UN).

Новинка получила 13,3-дюймовый Full HD – дисплей, углы обзора которого 178 градусов. Кроме того, здесь отмечено сенсорное управление.

В качестве аппаратной платформы здесь чип 8-го поколения i5-8250U, тактовая частота которого до 3,4 ГГц.

Видео - NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гбайт памяти GDDR5.

В качестве накопителя задействован твердотельный на 256 ГБ.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, порты HDMI, USB 3.1-Type C (Gen1), USB 3.0 (×2).

Автономность достигает 14 часов на одном полном заряде.

Ориентировочная стоимость - $1000. Продажи уже начались.
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