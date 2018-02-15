ASUS Zenbook 13 с чипом Intel Kaby Lake-R оценен в $1000

15 февраля 2018, 13:05

Тайваньская ASUS начала принимать предварительные заказы на свой новый ноутбук - Zenbook 13 (UX331UN).



Новинка получила 13,3-дюймовый Full HD – дисплей, углы обзора которого 178 градусов. Кроме того, здесь отмечено сенсорное управление.

В качестве аппаратной платформы здесь чип 8-го поколения i5-8250U, тактовая частота которого до 3,4 ГГц.Видео - NVIDIA GeForce MX150 с 2 Гбайт памяти GDDR5.В качестве накопителя задействован твердотельный на 256 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, порты HDMI, USB 3.1-Type C (Gen1), USB 3.0 (×2).Автономность достигает 14 часов на одном полном заряде.Ориентировочная стоимость - $1000. Продажи уже начались.