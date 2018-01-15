Состоялся официальный анонс обновленного ноутбука ASUS ZenBook 13

В рамках международной выставки CES 2018, которая проходила в Лас-Вегас, в период с 9 по 12 января, тайваньская компания ASUS представила свой обновленный ноутбук - ZenBook 13.
В основе– 4-ядерные Intel Core i7 8-го поколения Kaby Lak-R.
Вес «новинки» – 985 грамм.
Диагональ дисплея – 13,3 дюйма, а его разрешение – Full HD.
Объем оперативной памяти – до 16 ГБ. До 1 ТБ пользователя ждет на твердотельном накопителе.
Согласно официальным данным, на одном заряде аккумулятора этот ноутбук проработает до 15 часов.
В качестве программной платформы «под капотом» Windows 10.
Точная дата релиза данного продукта пока не называется. Стоимость также неизвестна.