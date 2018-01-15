Состоялся официальный анонс обновленного ноутбука ASUS ZenBook 13

15 января 2018, 10:15

В рамках международной выставки CES 2018, которая проходила в Лас-Вегас, в период с 9 по 12 января, тайваньская компания ASUS представила свой обновленный ноутбук - ZenBook 13.



В основе– 4-ядерные Intel Core i7 8-го поколения Kaby Lak-R.

Вес «новинки» – 985 грамм.Диагональ дисплея – 13,3 дюйма, а его разрешение – Full HD.Объем оперативной памяти – до 16 ГБ. До 1 ТБ пользователя ждет на твердотельном накопителе.Согласно официальным данным, на одном заряде аккумулятора этот ноутбук проработает до 15 часов.В качестве программной платформы «под капотом» Windows 10.Точная дата релиза данного продукта пока не называется. Стоимость также неизвестна.