ASUS представляет рекордно компактные ZenBook на IFA 2018

30 августа 2018, 11:15

Накануне открытия выставки IFA 2018 компания ASUS представила новейшие ультрапортативные ноутбуки серий ZenBook, ZenBook Flip и ZenBook Pro, а также продемонстрировала весь ассортимент линейки ZenBook, оснащенных новейшими процессорами Intel Core 8-го поколения.Ноутбуки ZenBook 13, 14 и 15 могут похвастать новым дисплеем ASUS NanoEdge, который со всех четырех сторон обрамляет ультратонкая рамка. Таким образом,соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет целых 95%. Кроме того, ультракомпактный корпус ноутбуков оборудован уникальным шарнирным механизмом ErgoLift, который при открытии крышки наклоняет клавиатуру для удобного набора текста. Благодаря этим новшествам каждый из ноутбуков серии представляют собой самый компактную модель ноутбука в мире в своем классе. ZenBook 13 и 14 также оснащены эксклюзивной цифровой клавиатурой NumberPad, совмещенной с тачпадом. В конфигурацию новых моделей входит полный набор высокопроизводительных компонентов, включая новейший четырехъядерный процессор Intel Core i7 восьмого поколения с интегрированным контроллером Wi-Fi «гигабитного» класса, оптимизированным для скоростного адаптера Intel Wireless-AC 9560. В ряде конфигураций данных ноутбуков используется дискретная графическая система, вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.ZenBook Flip 13 и 15 – это трансформируемые 13,3-дюймовый и 15,6-дюймовый ноутбуки (соответственно), которые не только на 10% компактнее моделей предыдущего поколения, но и представляют собой самые компактные в мире ноутбуки-трансформеры. Эти универсальные, мощные и портативные устройства обладают NanoEdge-дисплеем с тонкой рамкой со всех его сторон. Соотношение площади экрана к площади корпуса – 90%. В ZenBook Flip 13 и 15 используется уникальный шарнир 360° ErgoLift, который приподнимает и наклоняет клавиатуру в удобное для ввода текста положение, а также надежно удерживает экран под любым углом. Обе модели поддерживают распознавание черт лица пользователя для быстрого входа в систему с помощью функции Windows Hello, а модель ZenBook Flip 13 также оснащена новой сенсорной панелью NumberPad. В конфигурацию ZenBook Flip 13 и 15 входят процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до модели Core i7 с интегрированным контроллером Wi-Fi «гигабитного» класса, оптимизированным для адаптера Intel® Wireless-AC 9560. ZenBook Flip 15 также может иметь в своей конфигурации высокопроизводительную дискретную видеокарту NVIDIA GTX 1050 Max-Q и дисплей, сертифицированный PANTONE®, который обладает максимально точной цветопередачей. Обе модели также оснащены тыльной камерой, разработанной специально для использования с приложениями смешанной реальности. Они позволяют пользователям взаимодействовать с виртуальными 3D-объектами в реальном мире.ZenBook Pro 14 – это более портативная альтернатива 15,6-дюймовому ноутбуку ZenBook Pro 15 с инновационным мини-дисплеем ScreenPad, который открывает новые возможности для взаимодействия пользователя с ноутбуком. ZenBook Pro 14 обеспечивает рекордно высокую производительность в тонком, легком и исключительно элегантном корпусе. В основе мощной конфигурации новинки – процессор Intel Core 8-го поколения вплоть до новейшей модели Core i7-8565U с интегрированным «гигабитным» контроллером Wi-Fi и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q, которые позволяют ZenBook Pro 14 легко справляться с самыми сложными задачами. Среди ключевых особенностей данной модели также полностью алюминиевый ультракомпактный корпус, эксклюзивный шарнир ErgoLift и высококачественный (сертификация PANTONE) 14-дюймовый дисплей NanoEdge с тонкой рамкой. ZenBook Pro 14 поддерживает вход в систему с помощью функциираспознания лица и встроенную поддержку голосовых ассистентов Windows Cortana и Amazon Alexa.Эксклюзивная панель ScreenPad устанавливается исключительно в модели ZenBook Pro 15 и ZenBook Pro 14. Теперь пользователи смогут воспользоваться множеством новых функций ScreenPad, просто загрузив соответствующие обновления для своих ноутбуков. Среди новых приложений для данной панели — Adobe Sign, Handwriting и SpeechTyper, расширяющие ее функциональность. Обновленное приложение ASUS Sync упрощает интеграцию смартфона с ноутбуком ZenBook Pro, а усовершенствованный режим расширения дисплея превращает ScreenPad в дополнительный экран для повышения производительности системы. Новые приложения и обновления доступны для загрузки через меню настроек. Онлайн-руководство, посвященное новым возможностям, доступно по адресу https://www.asus.com/ScreenPad-Tutorial/.ZenBook S (UX391FA) – это новая модификация 13,3-дюймового ультрапортативного ноутбука ZenBook S, работающего под управлением операционной системы Windows 10. В ней используются новейший процессор Intel Core восьмого поколения, обладающий высокой производительностью, а также энергосберегающие компоненты, благодаря которым время работы от батареи увеличено до 20 часов. Эти усовершенствования делают ZenBook S еще более привлекательным выбором для требовательных мобильных пользователей, предлагая им недостижимую ранее портативность, производительность и скорость обмена данными в сочетании с надежностью, которую подтверждает сертификация по военному стандарту MIL-STD-810G.Созданный для профессиональных разработчиков мультимедийного контента, моноблочный компьютер Zen AiO 27 может похвастать новой конструкцией корпуса, в котором все системные компоненты размещены в подставке, а не за дисплеем: такой подход позволил улучшить охлаждение, упростить модернизацию компьютера и использовать более тонкий корпус дисплея, чем ранее. Мощная конфигурация включает в себя процессор Intel Core i7 восьмого поколения и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050. Кроме того, Zen AiO 27 также имеет встроенную в подставку беспроводной зарядку стандарта Qi для быстрой подзарядки мобильных устройств. Zen AiO 27 оснащен 27-дюймовым дисплеем формата 4K UHD с тонкой рамкой, сертифицированным PANTONE, способным воспроизводить цветовую гамму 100% sRGB и обладающим параметром точности цветопередачи Delta E < 3.