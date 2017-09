Инновационные новинки ASUS на IFA 2017

1 сентября 2017, 9:15

Вице-президент компании ASUS Эрик Чен на презентации в рамках выставки IFA 2017, проходящей в настоящее время в Берлине, представил гарнитуру ASUS Windows Mixed Reality, ноутбуки ZenBook Flip 14, ZenBook 13, VivoBook Flip 14 и другие новинки компании.



Гарнитура смешанной реальности ASUS Windows Mixed Reality создана на основе инновационной технологии Microsoft, обеспечивающей пользователям захватывающие возможности реального и виртуального миров. Она обладает красивым, уникальным дизайном с рисунком из сотен 3D-полигонов, в котором реализован эффект перехода между полутонами. Гарнитуру ASUS Windows Mixed Reality можно комфортно носить в течение длительного времени благодаря небольшой массе (менее 400 граммов), мягким антибактериальным материалами и сбалансированной конструкции, которая позволила свести к минимуму давление на нос и лицо пользователя.

ASUS Windows Mixed Reality оснащена инновационной системой отслеживания положения класса inside-out с двумя встроенными фронтальными камерами на передней панели устройства, которые позволяют отслеживать положение объектов с 6 степенями свободы (6DoF). В отличие от других гарнитур, ASUS Windows Mixed Reality не нуждается во внешних датчиках или дополнительном программном обеспечении, что упрощает первоначальную настройку системы и позволяет пользователям приступить к работе с гарнитурой в считанные минуты.



ZenBook Flip 14 (UX461) – самый тонкий в мире ноутбук «2-в-1» с высокопроизводительной дискретной графикой. При толщине всего 13,9 мм и массе 1,4 кг ноутбук ZenBook Flip 14 оснащен сенсорным экраном, раскрывающимся на угол до 360°. Он также обладает поддержкой цифрового пера ASUS Pen, превращающим его в творческий центр, который можно взять с собой в любую поездку. Новейший четырехъядерный процессор Intel® Core™ i7 восьмого поколения, 16 гигабайт оперативной памяти, графика NVIDIA GeForce MX150, 512-гигабайтный SSD с интерфейсом PCIe® x4 и аудиосистема Harman Kardon – благодаря такой начинке ZenBook Flip 14 без труда справится с любыми задачами. 14-дюймовый NanoEdge-дисплей формата Full HD, которым оборудована модель ZenBook Flip 14, обладает ультратонкой рамкой, поэтому корпус этого ноутбука очень компактен, не больше чем у многих 13-дюймовых моделей. Время автономной работы новинки составляет до 13 часов, что позволяет комфортно пользоваться ноутбуком целый день. ZenBook Flip 14 работает на базе операционной системы Windows 10, а также оснащен датчиком отпечатка пальца для быстрого и безопасного входа в систему с помощью функции Windows Hello. ZenBook Flip 14 доступен в двух стильных цветах: золотистом (Icicle Gold) и синевато-сером (Slate Grey).



Впервые продемонстрированная на презентации модель ZenBook Flip 15 (UX561) – это мощный и универсальный ноутбук «2-в-1», который дает пользователям все преимущества раскрывающегося на 360 градусов 15,6-дюймового дисплея в потрясающем новом корпусе, который легко переносить с собой. ZenBook Flip 15 – это самый мощный ZenBook Flip с новейшим процессором Intel Core i7 восьмого поколения и до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, обеспечивающей вдвое более высокую производительность , чем предыдущая модель. Кроме того, в состав ZenBook Flip 15 входят видеокарта игрового класса NVIDIA GeForce GTX1050, жесткий диск емкостью до 2 ТБ и 512-гигабайтный SSD, порты USB-C™ с поддержкой Thunderbolt™ 3 и мощная аудиосистема Harman Kardon с четырьмя динамиками. Его потрясающий сенсорный NanoEdge-дисплей с разрешением 4K UHD или Full HD имеет широкие углы обзора 178° и поддержку высокоточного стилуса, что делает ZenBook Flip 15 идеальным ноутбуком для дизайнеров и представителей других творческих профессий. ZenBook Flip 15 доступен в двух цветах: дымчато-сером (Smoky Grey) и серебристом (Pure Silver).



ASUS ZenBook Flip S (UX370) является самым тонким и одним из самых легких в мире ноутбуков-трансформеров : при толщине всего 10,9 мм он весит всего лишь 1,1 кг. Этот элегантный и утонченный ноутбук с раскрывающимся на 360 градусов дисплеем оборудован инновационным шарниром 360° ErgoLift с механизмом двойного действия, который при открытии дисплея на угол свыше 135° поднимает и наклоняет клавиатуру в идеальное для набора текста положение.

ZenBook Flip S работает на базе операционной системы Windows 10 и процессора Intel Core i7-8550U восьмого поколения. В нем также установлен сверхбыстрый SSD объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe. Для максимально комфортной работы в ноутбуке использована совершенно новая система охлаждения с вентилятором из жидкокристаллического полимера толщиной всего 0,3 мм. Сенсорный дисплей NanoEdge с разрешением до 4K UHD в ZenBook Flip S поддерживает активное цифровое перо. Устройство оборудовано также одним из самых компактных датчиков отпечатков пальцев, которые можно увидеть в ноутбуках ASUS, размером всего 16x3,6 мм. Он служит для мгновенного входа в систему с помощью функции Windows Hello в любом режиме: ноутбука или планшета.



ASUS VivoBook Flip 14 (TP401) – это 14-дюймовое трансформируемое устройство, которое может быть и ноутбуком, и планшетом, и чем-то большим. Ноутбук VivoBook Flip разработан специально для людей, много времени проводящих в дороге, поэтому при толщине всего 15,4 мм он весит менее 1,5 кг. 14-дюймовый дисплей NanoEdge с разрешением Full HD и широкими углами обзора (178°) обладает ультратонкой рамкой и располагается в корпусе, не большем, чем у многих 13-дюймовых ноутбуков. Процессор Intel Core i7 седьмого поколения обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление, а безвентиляторная система гарантирует бесшумную работу устройства даже при полной загрузке. Ноутбук поддерживает цифровое перо ASUS Pen.



Новый ZenBook 13 (UX331) – это элегантный 13-дюймовый ноутбук с современным дизайном и особым покрытием, который не похож на другие модели в данном классе. Созданный для мобильности, ZenBook 13 имеет толщину 13,9 мм при массе всего лишь 1,12 кг. Он оснащен сенсорным экраном NanoEdge формата 4K UHD с ультратонкой рамкой, что делает его гораздо более компактным обычного 13-дюймового ноутбука. Этот легковес является на сегодняшний день самым тонким в мире ноутбуком, оснащенным высокопроизводительным графическим процессором NVIDIA GeForce MX150, обеспечивающим потрясающую графическую производительность, достаточную для любых творческих задач и развлечений, включая редактирование фотографий и видео, просмотр фильмов и запуск современных игр. ZenBook 13 работает на базе новейших процессоров Intel Core i7 восьмого поколения, тактовая частота которых может быть при необходимости увеличена до 3,7 ГГц. Кроме того, в его конфигурацию входят 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe.



ZenBook 3 Deluxe (UX490) представляет собой самый тонкий в мире 14-дюймовый ноутбук, предлагающий пользователям идеальный баланс между портативностью и производительностью. Он обладает изящным корпусом толщиной 12,9 мм и массой 1,1 кг (как у компактных 13-дюймовых моделей), в котором размещается великолепный 14-дюймовый дисплей NanoEdge с ультратонкой рамкой. В обновленную конфигурацию ZenBook 3 Deluxe входит новейший процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Таким образом, это один из самых тонких на рынке ноутбуков, оснащенный новым четырехъядерным процессором. ZenBook 3 Deluxe также укомплектован до 16 ГБ памяти LPDDR3 2133 МГц и сверхскоростным SSD с интерфейсом PCIe объемом до 1 терабайта. В нем также используются новейшие порты USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3, способные на обмен данными со скоростью до 40 гигабит в секунду и работу с двумя внешними дисплеями разрешением 4K UHD.



VivoBook S14 (S410) – это стильный, тонкий и легкий 14-дюймовый ноутбук с профилем 18,8 мм и массой всего лишь 1,3 кг, который идеально подходит для пользователей, много времени проводящих в дороге. Он выполнен в одном из престижных цветовых вариантов: золотистом (Icicle Gold) или «звездном» сером (Star Grey) и оборудован дисплеем NanoEdge с тонкой 7,8-миллиметровой рамкой. VivoBook S14 оснащен новейшим процессором Intel Core i7-8550U восьмого поколения, памятью DDR4 объемом до 16 ГБ и графикой NVIDIA GeForce MX150.



Маршрутизатор ASUS RT-AC86U – это новейшее геймерское решение, обеспечивающее невероятно высокую скорость передачи данных (до 2917 Мбит/с) и широкое покрытие беспроводной сети. Беспрецедентно высокую скорость передачи данных по беспроводной сети Wi-Fi 802.11ac обеспечивает технология NitroQAM™. Благодаря технологии MU-MIMO несколько клиентских устройств могут подключаться к маршрутизатору одновременно на максимальной поддерживаемой ими скорости. Наличие в данном маршрутизаторе мощных антенн и технологии RangeBoost означает большую зону покрытия беспроводной сети Wi-Fi.

RT-AC86U обладает возможностью ускорения соединения для онлайн-игр без задержек благодаря адаптивной функции QoS и встроенной системе минимизации «лагов» WTFast, которая автоматически оптимизирует маршрут прохождения пакетов с игровыми данными. За безопасность от внешних атак и сохранение конфиденциальных данных в RT-AC86U отвечает технология AiProtection, разработанная совместно с компанией Trend Micro™. Она обеспечивает защиту всех подключенных к домашней сети цифровых устройств, в том числе тех, которые не обладают собственными антивирусными системами (например, устройства класса «интернет вещей»).



ASUS RT-AX88U – это первый маршрутизатор ASUS с поддержкой стандарта Wi-Fi следующего поколения 802.11ax, который обеспечивает беспрецедентную суммарную скорость передачи данных до 5952 Мбит/с (до 1148 Мбит/с – в диапазоне 2,4 ГГц и до 4804 Мбит/с – в диапазоне 5 ГГц). Благодаря комбинации технологий OFDMA и MU-MIMO оборудование стандарта 802.11ax обеспечивает пропускную способность в 4 раза выше, чем оборудование стандарта 802.11ac при подключении множества устройств. ASUS RT-AX88U поддерживает одновременную передачу данных с большим количеством клиентов, чем могут обеспечить маршрутизаторы стандарта 802.11ac с технологией MU-MIMO, поэтому он идеально подходит для сред с растущим числом интеллектуальных сетевых устройств. RT-AX88U использует технологию TWT для оптимизации обмена данными с устройствами 802.11ax, чтобы снизить энергопотребление и увеличить время автономной работы подключенных к сети мобильных устройств.



Designo Curve MX38VC – это 37,5-дюймовый монитор с экраном разрешением Ultra-wide QHD++ (3840x1600) и соотношением сторон 21:9, а Designo Curve MX32VQ – 31,5-дюймовый монитор с экраном формата WQHD (2560x1440) и соотношением сторон 16:9. Эти изящные модели с изогнутым безрамочным экраном с широкими углами обзора являются обладателями авторитетной дизайнерской награды iF 2017. Они обеспечивают потрясающий уровень детализации и высокое качество цветопередачи.

Мониторы Designo Curve MX38VC и MX32VQ оснащены аудиосистемой ASUS SonicMaster, разработанной совместно с Harman Kardon, обладают широкой поддержкой интерфейсов, включая DisplayPort, два порта HDMI, USB-C (только MX38VC) и аудиовход. В основание каждого из мониторов встроена стильная подсветка, которая может работать синхронно с аудиосистемой. Интуитивно понятный регулятор позволяет пользователям управлять громкостью и визуальными эффектами подсветки. Для воспроизведения музыки пользователи могут подключать мобильные устройства к Designo Curve MX38VC также через беспроводной интерфейс Bluetooth. Designo Curve MX38VC и MX32VQ поддерживают технологии ASUS GamePlus и Adaptive-Sync, которые обеспечивают расширенные игровые возможности и плавное воспроизведение игровой графики.