Samsung начала продажи VR-шлема Odyssey

9 ноября 2017, 9:45

Компания Samsung анонсировала начало продаж своего первого VR-шлема, работающего под управлением программной платформы Windows Mixed Reality.

Пока что новинка доступна на территории США. Стоимость - $499. В классический комплект поставки включен также полный набор контроллеров движения.Касательно спецификаций, здесь два LCD-дисплея с разрешением 1440х1600 точек, которые по итогам образуют общее разрешение 1600х2880 точек. Также официально отмечен двойной массив микрофонов AKG.Углы обзора – 110 градусов, а частота 90Гц. Шлем укомплектован двумя камерами 6DOF, которые поддерживают распознавание движений с шестью степенями свободы. Касательно интерфейсов, «на борту» HDMI 2.0 и USB 3.0.