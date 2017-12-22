Начались продажи шлема Acer Windows Mixed Reality AH101

22 декабря 2017, 13:15

Тайваньская Acer анонсировала начало продаж своего нового шлема смешанной реальности - Acer Windows Mixed Reality AH101.

Среди особенностей новинки отмечаются два LCD-дисплея с разрешением 1440х1440 точек и частотой обновления 90Гц. Также упоминается аудиовыход, поддержка микрофона через 3,5 мм разъем плюс порт HDMI и USB 3.0.В комплекте со шлемом идут два беспроводных контроллера. Кроме того, шлем поддерживает также и классические способы управления, включая мышь, клавиатуру и различные джойстики.