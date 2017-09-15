Dell начала прием предзаказов на VR-шлем Dell Visor

15 сентября 2017, 9:45

Стало известно о том, что компания Dell начала прием предварительных заказов на свой первый шлем виртуальной реальности - Dell Visor.

Напомним, что дебют новинки состоялся в рамках IFA2017 в Берлине.Среди особенностей новинки – два 2,89-дюймовых LED-дисплея с разрешением 1440х1440 точек, а также встроенные сенсоры, способные обеспечивать отслеживание движений с шестью степенями свободы. Кстати, с точки зрения юзабилити привлекает внимание еще и такая «штука», как откидной щиток. Пользователь может откинуть его и увидеть, что происходит вокруг него. При этом снимать с головы сам шлем не нужно.Стоимость новинки в предзаказе - $350. В качестве опции предлагается также комплект беспроводных контроллеров.Продажи начнутся с 17 октября.