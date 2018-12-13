Шлем виртуальной реальности Oculus Rift

13 декабря 2018, 15:35

Выражение «виртуальная реальность» уже давно плотно вошло в нашу жизнь, несмотря на то, что для многих данное понятие до сих пор окутано тайной и мраком.

Для того, чтобы любой желающий мог погрузиться в волшебство виртуальной реальности, создаются специальные гаджеты. В данном случае, речь пойдёт о шлеме виртуальной реальности Oculus Rift.

Еще несколько лет назад Oculus Rift был вне всякой конкуренции. Он плотно держал на рынке гаджетов лидирующие позиции, не уступая другим производителям. Несмотря на то, что сегодня конкуренты практически не уступают Oculus, он все равно остаётся наиболее популярным и распространённым шлемом виртуальной реальности.

Внешний вид

Так как Oculus Rift был одним из первых шлемов виртуальной реальности, именно он и задал дизайн, придерживаться которого стремятся иные производители. Шлем крепится на голове с помощью трёх ремней, фиксирующихся на затылке. С помощью них легко подогнать шлем под свой размер головы. Кроме того, такой тип крепления позволяет значительно снизить нагрузку на шею.

Вес шлема менее 500 граммов - он достаточно лёгкий, что позволяет геймеру не уставать от игры. Разработчики так же побеспокоились об удобстве игрока, и поэтому снабдили шлем дополнительным мягким полимером, чтобы он не травмировал кожу и не натирал её.

Дизайн всего шлема - одноцветный матовый. Такая простота говорит о солидности и стильности устройства. На нём отсутствуют какие-либо дополнительные украшения, способные отвлечь от процесса игры. В комплекте, помимо самого шлема, так же есть гарнитура, пульт управления, сенсор и геймпад. Для простой установки в коробке можно найти дополнительные USB шнуры, удлинитель и инструкцию по установке. В шлеме уже установлены динамики, однако некоторые пользователи считают их слишком тихими. Тем не менее данная проблема решается просто - достаточно подключить к компьютеру собственную гарнитуру и воспользоваться ею.

Имея гаджет виртуальной реальности, хочется воспользоваться им в полную силу его возможностей. Некоторые сервисы собирают или специально создают подходящий контент для девайса. Сам же Oculus Rift неустанно обновляет доступный контент для своих гаджетов, что позволяет насладиться виртуальной реальностью в полной мере.

Google Daydream. Это специальный сервис, собравший в себе игры, видео, фильмы, работающие со всеми возможными гаджетами виртуальной реальности. Приобретение здесь контента может стоит существенных денег, однако качество исполнения вполне оправдывает потраченные суммы;

Youtube. Данный сервис не только содержит разнообразные развлекательные видео, но и предлагает пользователям насладиться уникальными видео в формате 360 градусов. Такая возможность появилась в марте 2015 года, и подобный контент тут же нашёл поддержку среди пользователей сети интернет. Дело в том, что при просмотре 360-видео есть возможность изменять направление камеры с помощью поворота головы. Таким образом игрок может посмотреть на потолок, пол или по сторонам, что в разы увеличивает ощущение личного присутствия. Для того, чтобы найти подобные видео на сервисе, следует обратиться к официальному каналу Youtube или ввести запрос в поисковик;

Сервис, созданный Valve Corporation в 2002 году. Является самым крупным дистрибьютором видеоигр в мировой истории. Помимо игр самой Valve Corporation, список продуктов, созданных сторонними разработчиками, довольно широк . Steam первым начал внедрять в свои игры возможность использования виртуальной реальности, как только в мире появились первые гаджеты. На сегодняшний день в разделе VR сайта можно найти несколько тысяч игр с поддержкой виртуальной реальности.

Игры для Oculus Rift

Игры с поддержкой виртуальной реальности можно приобрести как на официальном сайте Oculus Rift, так и в Steam. В последнем случае, приобретение игр стало значительно дешевле и проще. В первую очередь, следует попробовать ADR1FT . Это космический квест с полным погружением в игровую реальность. Путешествие по станции в шлеме VR весьма впечатляющее - Oculus Rift передает качественную картинку, что позволяет полностью погрузиться в происходящее перед глазами.

Покер в виртуальной реальности – звучит необычно, но теперь каждый желающий может поиграть в любимую карточную игру в шлеме Oculus Rift. Известный покер-рум PokerStars выпустил PokerStars VR – онлайн-покер в виртуальной реальности. Участники игры имеют возможность держать карты, перебирать фишки, общаться с другими игроками (всё, как в настоящем казино), а также стримить процесс игры в социальные сети.

Ещё одна игра, Lucky’s Tale, так же позволяет полностью использовать все функции шлема виртуальной реальности. Игра повествует о приключениях маленького лисёнка, которые увлекают не меньше, чем космическая станция или онлайн-покер.

Важно помнить, что гаджеты, погружающие в виртуальную реальность, могут не подойти людям со слабым вестибулярным аппаратом. Нереальность происходящего действует слегка ошеломляюще, особенно, если шлем используется в первый раз.