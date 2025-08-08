Сэм Альтман представил GPT-5 — самый мощный ИИ в мире

8 августа 2025, 11:15

Модель способна создавать полноценные приложения, игры и сайты по одному промпту. Она уже доступна как для платных, так и для бесплатных пользователей.

GPT-5 почти не ошибается, решает сложные задачи и работает в двух режимах: обычном и "думающем". В случае превышения лимита включается упрощённая GPT-5 mini, который превосходит даже о3.Ключевые возможности:▪️Создает приложения, включая дизайн, озвучку, анимации и мини-игры — за 1 запрос и пару минут.▪️Модель сама решает, когда работать в режиме рассуждения --- переключатель режимов больше не нужен.▪️Работает точнее GPT-4o, особенно в логике и математике (до 100% точности на бенчмарках).▪️Модель доступна сегодня для Free, Plus, Pro и Team; на следующей неделе — для Enterprise и Education.Варианты модели:▪️GPT-5 Pro — для Pro-подписчиков▪️GPT-5 mini — при лимите, мощнее GPT-4o▪️GPT-5 nano — для скорости и низкой задержки▪️GPT-5 chat — для глубоких диалогов и мультимодальностиGPT-5 станет новым стандартом программирования.