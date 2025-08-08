Сэм Альтман представил GPT-5 — самый мощный ИИ в мире

Модель способна создавать полноценные приложения, игры и сайты по одному промпту. Она уже доступна как для платных, так и для бесплатных пользователей.
GPT-5 почти не ошибается, решает сложные задачи и работает в двух режимах: обычном и "думающем". В случае превышения лимита включается упрощённая GPT-5 mini, который превосходит даже о3.
Ключевые возможности:
▪️Создает приложения, включая дизайн, озвучку, анимации и мини-игры — за 1 запрос и пару минут.
▪️Модель сама решает, когда работать в режиме рассуждения --- переключатель режимов больше не нужен.
▪️Работает точнее GPT-4o, особенно в логике и математике (до 100% точности на бенчмарках).
▪️Модель доступна сегодня для Free, Plus, Pro и Team; на следующей неделе — для Enterprise и Education.
Варианты модели:
▪️GPT-5 Pro — для Pro-подписчиков
▪️GPT-5 mini — при лимите, мощнее GPT-4o
▪️GPT-5 nano — для скорости и низкой задержки
▪️GPT-5 chat — для глубоких диалогов и мультимодальности
GPT-5 станет новым стандартом программирования.