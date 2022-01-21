TikTok начал тестировать платные подписки

21 января 2022, 11:15

Вслед за Instagram, популярный видеосервис TikTok сообщил о начале тестирования платных подписок.

Компания подтвердила что работает над новой возможностью монетизации контента на платформе, однако отказалась раскрыть подробности о нововведении.

«TikTok тестирует идею, которая заключается в том, чтобы разрешить пользователям платформы взимать плату за подписку на свой контент», — сообщил представитель видеосервиса, однако отказался подробно рассказывать о том, как именно проходит тестирование, и каким образом будут реализованы платные подписки. Будет интересно посмотреть, как TikTok реализует эту функцию, учитывая алгоритм рекомендаций страницы «Для вас», который предоставляет пользователям контент, не требуя от них подписки на каких-либо конкретных авторов. Когда TikTok расширит тестирование платных подписок или предоставит доступ к новой возможности всем пользователям, пока неизвестно.



Один из главных конкурентов TikTok, соцсеть Instagram, вчера также сообщила о начале тестирования платных подписок. Пользователи получат возможность публиковать платные истории и проводить прямые трансляции для тех, кто оплатил доступ к эксклюзивному контенту, публикуемому на их странице. Кроме того, сегодня Instagram объявила, что позаимствованная у TikTok функция Remix, которая позволяет создавать совместные видео, теперь будет доступна не только для Reels, а для всех видео на платформе. Новая возможность начинает внедряться с сегодняшнего дня, однако для её полноценного развёртывания может понадобиться какое-то время.

(С) 3dnews