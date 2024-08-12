В Турции не намерены блокировать TikTok вслед за Instagram

12 августа 2024, 12:45

«Вопроса о закрытии TikTok в нашей повестке нет, мы вообще не ставим целью что-либо запретить. Мы хотим, чтобы зарубежные соцсети выполняли требования нашего законодательства», - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Уралоглу.

2 августа Управление информационных технологий и коммуникаций (BTK) Турции заблокировало доступ к соцсети Instagram. Предполагается, что это может быть связано с удалением и ограничениями со стороны Meta (владелец Instagram и Facebook) постов с соболезнованиями в связи со смертью главы Политбюро ХАМАСа Хании.