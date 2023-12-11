11 декабря 2023, 11:15

Платформа TikTok пересмотрит контентную политику в Турции и «будет учитывать в ней особенности местной морали и нравственные ценности».

В этом профильную комиссию турецкого парламента заверил официальный представитель TikTok в республике Гелен. Он был приглашен в парламент в связи с многочисленными жалобами, которые поступают местным властям на соцсеть - Milliyet.Глава МВД Турции Ерликая сообщил 5 декабря, что власти проводят проверки в отношении более чем 600 аккаунтов TikTok на предмет размещения в них непристойного контента. Задержаны 13 человек, против 14 начаты действия по высылке из страны.