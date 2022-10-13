Facebook и Instagram внесли в РФ в список террористических организаций

13 октября 2022, 9:15

Росмониторинг включил в реестр "экстремистских и террористических организаций" американскую кампанию Meta Марка Цукерберга, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер Whats App.

При этом технически Facebook заблокирован в россии с 4 марта, а Instagram — с 14 марта 2022 года.В связи с действиями росмониторинга, юристы предупреждают российских пользователей, что теперь простое размещение логотипов Instagram и Facebook, или рекламы в этих сетях может быть признано незаконным в соответствии с российским уголовным кодексом.