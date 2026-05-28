В Instagram, Facebook и WhatsApp появятся платные подписки от Meta

28 мая 2026, 11:15

Instagram Plus и Facebook Plus — по $3,99, WhatsApp Plus — $2,99 в месяц. Среди платных функций:

▪️анонимный просмотр: возможность смотреть часть чужих Stories так, чтобы не отображаться в списке зрителей;

▪️расширенная статистика Stories: доступ к глубоким данным, списку зрителей и информации о повторных просмотрах;

▪️управление временем: функция продления Stories и постов после 24 часов и создание spotlight-историй;

▪️скрытый контент: публикация постов без отображения в ленте подписчиков;

▪️кастомизация: эксклюзивные темы, уникальные рингтоны, улучшенные стикеры, дополнительные чаты (WhatsApp) и реакция «суперсердце».