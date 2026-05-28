Vodafone у 1 кв. 2026 року: стабільність бізнесу та інвестиції

Група Vodafone Україна у першому кварталі 2026 року зберігає стабільність бізнесу та продовжує інвестувати у розвиток і підтримку телекомунікаційної інфраструктури країни.

Компанія демонструє стійкість операційної діяльності та фокусується на підвищенні якості послуг і енергонезалежності мережі.



У першому кварталі 2026 року Vodafone продовжує демонструвати стабільну динаміку основних фінансових показників на фоні складних макроекономічних умов. За результатами першого кварталу 2026 року Vodafone збільшив виручку на 11% – до 7,3 млрд грн.



Ключовими факторами залишаються зростання споживання дата-послуг, розвиток фіксованого бізнесу та зростання доходів від продажів обладнання та інших послуг.



Компанія підтримує стабільний рівень маржинальності попри тиск витрат, зокрема витрат на забезпечення енергостійкості мережі, що залишаються суттєвими. Показник OIBDA зріс на 4% і становить 3,49 млрд грн. Маржа OIBDA склала 47,8% (-2,9 п.п. порівняно з 1 кв. 2025 року), що відображає вплив зростання витрат, зокрема: витрат на електроенергію та забезпечення енергостійкості мережі, витрат на персонал, підвищення рентної плати за радіочастотний ресурс.

Чистий прибуток Групи зріс на 12% – до 778 млн грн. Зростання прибутку забезпечене, зокрема покращенням операційного результату та ефективним управлінням борговим портфелем і процентними витратами.



Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 1 кв. 2026 року зріс на 13% – до 145,2 грн на місяць. Абонентська база Vodafone залишається відносно стабільною, при цьому компанія продовжує фіксувати зростання кількості контрактних підключень.



Інвестиції у стійкість та розвиток мережі

Vodafone продовжує інвестувати у розвиток телеком-інфраструктури, приділяючи особливу увагу енергонезалежності та відновленню мережі. Обсяг інвестицій залишається стабільним – у першому кварталі 2026 року інвестиції становили 1,55 млрд грн (–2% рік до року).

Основні напрями інвестицій:

• підвищення енергостійкості інфраструктури (забезпечення резервного живлення, розширення використання генераторів та акумуляторів);

• розвиток і модернізація мобільної мережі, зокрема розширення 4G покриття;

• розвиток фіксованого доступу до інтернету на базі сучасних технологій (GPON);

• підготовка інфраструктури до впровадження нових поколінь зв’язку, включаючи 5G



Компанія продовжує реалізацію системних проєктів модернізації мережі та впроваджує технологічні рішення, спрямовані на підвищення якості послуг і адаптацію інфраструктури до нових викликів.