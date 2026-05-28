Иран требует от США разблокировки всех своих замороженных активов

Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов.

Об этом РИА Новости заявил заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Али Багери. «В наших контактах с США мы стремимся получить то, что нам принадлежит по праву, а право заключается в том, что нам без каких-либо условий должны их полностью вернуть», - отметил он.Ранее иранские СМИ писали, что разблокировка $24 млрд является одним из ключевых условий Ирана для заключения соглашения с США. Отмечалось, что иранская сторона хочет получить половину этой суммы сразу после подписания меморандума о взаимопонимании, а вторую половину - после заключительной сделки.