29 сентября 2023, 11:45

США заморозили российские активы на $8 млрд, основная часть которых сосредоточена в ЕС и Японии, пишет 28 сентября Financial Times.

"По сути, если бы я говорила не с юридической точки зрения, а с точки зрения этики и морали, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны внести вклад в восстановление Украины", – сказала спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.Она добавила, что команда юристов проводит "чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно" сделать с активами.Financial Times также сообщает, что западные страны заморозили российские суверенные активы на общую сумму $300 млрд.