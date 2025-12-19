Страны ЕС договорились предоставить Украине €90 млрд

19 декабря 2025, 8:45

Председатель Евросовета Кошта заявил, что страны ЕС согласовали предоставление Украине €90 млрд помощи на 2026–2027 гг.



При этом, он не уточнил, связан ли этот план с использованием замороженных российских активов.

В то же время, Financial Times сообщает, что странам не удалось договориться об использовании российских активов. Деньги будут взяты в долг под гарантии общего бюджета ЕС.Канцлер Германии Мерц объяснил, что Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию. Если она откажется компенсировать ущерб, то Евросоюз использует замороженные российские активы для погашения долга Украины. Также по данным источников, страны договорились, что эта схема «не будет иметь никаких финансовых обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии», которые ранее заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.