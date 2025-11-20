Handelsblatt: Украине грозит финансовый кризис уже в январе

20 ноября 2025, 8:45

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 г. из-за отсутствия новых траншей от Евросоюза.

Об этом сообщает Handelsblatt, со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

По данным издания, ЕС досрочно израсходовал весь объем ранее выделенных Украине средств. Последний транш в размере €4,1 млрд был перечислен Киеву на этой неделе. Резерв в €6 млрд, предназначенный на первый квартал 2026 г., также полностью исчерпан."Если мы быстро не обеспечим финансирование, Украина рухнет", - цитирует Handelsblatt одного из представителей Еврокомиссии. Ведомство признает, что финансовые потребности Украины "огромны" и "неотложны".Теперь Брюссель пытается в срочном порядке договориться с партнерами по G7 о досрочном перечислении части их кредитов ERA. У стран G7 остается от €10 до €20 млрд таких кредитов на 2026–2027 гг., значительная часть - у США. Еврокомиссия уже обратилась к США, Британии и Канаде с просьбой ускорить выплаты.Ситуацию осложняет позиция Бельгии, которая продолжает блокировать создание нового европейского фонда поддержки Украины. Без решения этого вопроса и новых финансовых пакетов Киев, по оценке Еврокомиссии, не сможет избежать бюджетного кризиса в начале следующего года.