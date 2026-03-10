В Україні з’явиться оновлена купюра з Кобзарем

У 2026 році Нацбанк планує випустити модернізовану банкноту 100 гривень. Вона стане останньою у серії оновлених гривневих купюр.
• Дизайн майже не змінять — на купюрі залишиться портрет Тараса Шевченка та будівля Київського університету.
• Додадуть патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».
• Банкнота матиме додаткові елементи захисту та спеціально оброблений папір, що зробить її більш довговічною.
• Старі 100 грн залишаться в обігу і поступово замінюватимуться новими.
Точну дату появи нових купюр НБУ повідомить пізніше.