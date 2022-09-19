Пять факторов для правильного выбора счетчика банкнот

19 сентября 2022, 10:05

Для предприятий, работающих с наличными, счетчик банкнот с проверкой подлинности может стать как бизнес-удобством, так и разумной инвестицией. Возможно, ручной подсчет наличных покажется вам традиционным, но это может быть утомительной работой, которая требует много времени.

Предлагаем Вашему вниманию пять факторов, согласно которым вы сможете найти устройство, которое лучше всего отвечает потребностям вашего бизнеса. Это:

скорость подсчета,

размер и тип бункера,

дозировка подачи,

выявление ошибок и подделок,

подсчет смешанных купюр.

Скорость подсчета

Вполне очевидно обратить внимание на скорость подсчета машины. В конце концов, одна из причин, по которой вы покупаете счетчик банкнот, заключается в том, чтобы ускорить процесс подсчета и сократить количество времени, потраченного на обработку наличных денег.

Другие факторы также участвуют в расчете скорости подсчета, например размер бункера машины. Если вам придется продолжать загружать кипы купюр, потому что бункер слишком мал, скорость машины больше не будет преимуществом.

Размер и тип бункера

Как уже упоминалось, размер бункера влияет на скорость счетчиков банкнот. Адекватный размер бункера делает использование устройства более эффективным. Чем меньше вам нужно делать паузы, чтобы скачать больше купюр, тем быстрее будет процесс подсчета.

Бункер может находиться в разных местах в зависимости от механизма подачи машины, что может повлиять на размер.

Дозировка подачи

Некоторые счетчики имеют функцию дозировки, которая полезна, если вам нужно вручную внести наличные деньги для депозита. Машина может автоматически считать до установленного числа, затем приостановить, чтобы вы могли удалить эту партию, прежде чем продолжить.

Другие модели могут даже составлять несколько партий купюр, подаваемых в бункер, непрерывно подсчитывая и давая вам общую сумму в конце.

Выявление ошибок и подделок

Использование счетчика банкнот не помогает, если аппарат плохо считает. Машина для подсчета наличных денег со встроенным обнаружением ошибок может уменьшить вероятность неправильного расчета из-за сложенной или разорванной купюры, подачи нескольких банкнот одновременно или купюры неправильного размера.

Компании, которые сталкиваются с более высоким, чем обычно, уровнем мошенничества с поддельными купюрами, также должны рассмотреть основные функции обнаружения подделок.

Смешанные купюры

Помимо основных функций подсчета некоторые счетчики денег могут точно считать стопки смешанных купюр. Это экономит время при ручной сортировке счетов. Это также предотвращает ошибки подсчета, когда в стопку попадает купюра неправильного номинала.

Некоторые машины могут даже сортировать стопки смешанных банкнот на отдельные кипы одного достоинства. Эти устройства либо подсчитывают купюры при сортировке, либо просто готовят их к подсчету другой машиной.

Таким образом, машина для подсчета банкнот может стать большим подспорьем для многих предприятий, ускоряя процесс подсчета наличных денег, одновременно уменьшая ошибки подсчета и улучшая обработку наличных.