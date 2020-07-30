Mastercard запускает услугу снятия наличных в "Сільпо", "Фора" и др.

30 июля 2020, 14:15

Компания Mastercard в партнерстве с банками ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль масштабирует услугу «Наличные на кассе».

С 1 августа 2020 года услуга станет доступной на кассах супермаркетов «Сільпо», «Фора», VARUS, а также на АЗК WOG и ОККО. Услуга «Наличные на кассе» позволяет картодержателям при оплате покупок картой Mastercard любого украинского банка получить удобный и быстрый доступ к наличным прямо на кассе торговой точки – без необходимости искать и использовать банкомат.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой на любую сумму и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

«Услуга «Наличные на кассе» устраняет необходимость снимать наличные «про запас», ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Таким образом услуга открывает новые возможности для картодержателей и привносит функции, доступные в банковских отделениях, прямо на кассы торговых предприятий. Мы благодарны партнерам за поддержку в развитии сервиса и продолжаем работу над тем, чтобы услуга снятия наличных на кассах в торгово-сервисной сети стала доступна максимальному числу украинцев», — отметил Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

Услуга вскоре будет доступна на более 90 тыс. POS-терминалов ПриватБанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка Аваль в торговых сетях .

«Запуск услуги «Наличные на кассе» — это еще один шаг к нашей цели дарить радость Гостям. Теперь им не нужно искать банкомат, ведь он теперь «встроенный» в кассу магазина. Начинаем с самых крупных — «Сільпо» и «Фора», вскоре добавим другие сети Fozzy Group», — говорит цифровой трансформатор Fozzy Group Виталий Ворожбит.

«Понимая, что каждый человек ценит свое личное время, мы всегда стремимся быть там, где удобно нашему Клиенту, усовершенствовав и оптимизировав всевозможные цифровые процессы. Возможность купить товар и снять наличные в супермаркетах — услуга, которой охотно пользуются во всем мире, а теперь и у нас в сети», — прокомментировал Андрей Бобров, CDTO VARUS.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы превратить ОККО в сервисный хаб — удобное и комфортное место, где в любое время суток наши клиенты могут воспользоваться самыми разнообразными услугами. «Наличные на кассе» — еще одна новация, мини-банкомат на каждом АЗК, который доступен в режиме 24/7. Учитывая широкое покрытие нашей сети — это удобно, а главное, безопасно», — комментирует маркетинг-директор сети АЗК OKKO Васыль Дмытрив.



«Запуск услуги снятия наличных на кассе торговых сетей важен не только с точки зрения повышения финансовой вовлеченности украинцев. Сервис очень удобен для клиентов, так как им не нужно искать банкоматы или отделение банка. Они спокойно смогут снимать наличные в кассах магазинов, многие из которых работают круглосуточно», — отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средства Ощадбанка.



Пилотный проект «Наличные на кассе» был запущен компанией Mastercard в партнерстве с ПриватБанком и АЗК WOG в январе 2019 года. «Мы первыми запустили европейский сервис в Украине — говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов, — это уменьшает количество наличных денег на руках, и сокращает затраты на транспортировку и инкассацию».



«WOG стал первой сетью в Украине, которая запустила данную услугу. За полтора года сервис завоевал популярность и доказал свою востребованность – клиенты часто снимают необходимую сумму средства с карт. И сегодня рады, что услуга стала максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во множестве торговых точек Украины, благодаря чему еще больше людей может воспользоваться сервисом», — говорит Виталий Староминский, директор по маркетингу WOG.



С 1-го августа 2020-го года в силу вступает постановление НБУ №59 от 07.05.2020, которое предполагает упрощенную и усовершенствованную процедуру учета и осуществления операций выдачи наличных на кассах торговых предприятий, что, в свою очередь, будет стимулировать дальнейшее масштабирование услуги.