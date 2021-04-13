Компания Bolt подводит итоги первой недели локдауна

13 апреля 2021, 10:45

Закончилась первая неделя жесткого локдауна. В этот период многие столкнулись со сложностями в связи с ограничениями работы общественного транспорта.

Поэтому компания Bolt оперативно реагировала на социальные запросы и запустила ряд проектов, направленных на поддержку сферы здравоохранения.

Уже в первые дни локдауна компания Bolt совместно с платежной системой Visa и Райффайзен Банком Аваль запустила инициативу по транспортировке медицинских специалистов. Платформа предоставила администрации НДСБ «Охматдет» 1000 промокодов на поездки. Благодаря этому персонал больницы, которая оказывает экстренную помощь детям со всей Украины, мог комфортно добраться на работу и вернуться обратно домой.Компании Bolt, Visa и Райффайзен Банк Аваль оказали поддержку и львовским медицинским сотрудникам в рамках этой инициативы. Первую партию промокодов на поездки получили девять медицинских учреждений Львова.Необходимость добираться до медучреждений возникает не только у медперсонала, но и у некоторых пациентов. Иногда от этого может зависеть их жизнь. Поэтому платформа Bolt передала в Киевскую городскую государственную администрацию промокоды на поездки. Они будут предоставлены медперсоналу различных больниц города и пациентам.Кроме того, в период строгих карантинных ограничений с определенными трудностями столкнулись и доноры. Добровольное пожертвование крови ежедневно спасает чьи-то жизни, и очень важно, чтобы этот процесс не прерывался. Поэтому компания Bolt начала сотрудничество с донорскими организациями «Агенты крови» и «Zdai Blood». Платформа предоставляет промокоды на поездки донорам крови, чтобы они могли добраться до городских центров крови и обратно.

«В этот сложный для всех период бизнес должен занять социально ответственную позицию. Особенно важно поддерживать сферу здравоохранения, потому что от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей. Мы благодарны платежной системе Visa и Райффайзен Банку Аваль за сотрудничество и активную поддержку нашей инициативы», — комментирует руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Напомним, что компания Bolt впервые запустила проект по поддержке медицинских специалистов в марте 2020 года.