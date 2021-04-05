Bolt и Visa запустили совместную инициативу по перевозке медиков в период локдау

5 апреля 2021, 10:15

В связи с объявлением в Киеве жесткого локдауна компания Bolt, как и в прошлом году, будет оказывать помощь в транспортировке медицинского персонала.

Партнером по инициативе стала международная платежная система Visa. Медицинские специалисты уже сегодня могут быстро и комфортно добраться в больницу и назад домой на авто Bolt.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Киеве привела к ужесточению карантина и введению новых ограничений. В этот непростой период существует риск сбоев в работе общественного транспорта. При этом нагрузка на медицинских специалистов чрезвычайно высока. Для того чтобы поддержать медиков, компания Bolt совместно с платежной системой Visa решила продолжить прошлогоднюю инициативу по бесплатной перевозке медицинского персонала. Платформа уже предоставила администрации НДСБ «Охматдет» 1000 промокодов на сумму 150 грн каждый. Кроме того, дополнительно с каждой поездки Bolt, оплаченной картой Visa, будет выделено 50 грн для обеспечения транспортировки медицинских сотрудников.

«Бывают периоды, когда нужно действовать быстро, брать на себя ответственность и помогать другим. Сейчас наступил именно такой момент. Поэтому мы вновь решили поддержать медперсонал уникальной больницы ― НДСБ «Охматдет», которая оказывает экстренную помощь маленьким пациентам со всей Украины. И благодаря партнерской программе Visa мы готовы оказывать такую помощь другим медицинским учреждениям», ― комментирует руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Инициатива компании Bolt по перевозке медицинских работников была запущена в марте 2020 года. Платформа перевозила инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, бактериологов, анестезиологов и других медицинских специалистов, которые помогали в борьбе с эпидемией COVID-19. За период карантина водители платформы Bolt осуществили 125 тысяч поездок для медиков на сумму более 23 млн грн.