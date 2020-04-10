Более 45 тысяч медиков со всей Украины получили бонусы от Киевстар

10 апреля 2020, 14:15

За две недели со старта акции бонус в эквиваленте 150 грн был начислен 45,5 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины*, которые подали заявку оператору.



Напомним, что 25 марта 2020 года Киевстар заявил о своей поддержке медиков в сложный период борьбы с коронавирусной болезнью. Всем медикам-абонентам компании, номера которых внесены в реестр медицинских работников, оператор начал начислять по 150 бонусов (1 бонус – эквивалент 1 грн). Бонусы можно использовать в течение 30 дней с дня начисления:

- контрактным абонентам – на звонки и SMS по Украине. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *138# или в приложении Мой Киевстар.



- абонентам предоплаты – на звонки, услуги интернета, SMS по Украине и оплату пакета услуг по имеющемуся тарифному плану. Бонусы со счета расходуются первыми. Проверка остатка: код *114# или в приложении Мой Киевстар.

Для получения бонусов медикам необходимо:

- с мобильного номера Киевстар, зарегистрированного в реестре медицинских работников, позвонить на номер 477*103 и оставить заявку, воспользовавшись простым IVR-меню;



- зачисление бонусов происходит в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки – после проверки и подтверждения НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) предоставленных в ней данных.

Ранее Киевстар также сообщил, что выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. Компания совместно с БФ «Твоя опора» закупит аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.