68 тысяч медиков получили бонусы и безлимитный интернет от Киевстар

9 июня 2020, 11:45

В течение карантина компания поддерживает медицинских работников со всей Украины. С июня им предоставлен доступ к безлимитному интернету на 90 дней.



За время карантина мобильный оператор начислил бонусы в эквиваленте 150 грн.

68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины. 58 тысяч из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление сроков действия карантина).



«Мы продолжаем поддерживать медиков. Несмотря на ослабление условий карантина, они по-прежнему остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью, – сказал Александр Комаров, президент Киевстар. – Бонусы, интернет – для нас это способ сказать врачам: мы благодарны за то, что вы делаете каждый день. И пока вы лечите больных, мы помогаем вам, как и всегда, оставаться на связи».



Напомним, что помощь медикам – это лишь часть инвестиций Киевстар в борьбу с COVID-19 в Украине. Ранее компания сообщала, что выделяет 30 млн гривень благотворительной помощи на закупку медицинского оборудования совместно с БФ «Твоя опора». Кроме того, Киевстар сделал целый ряд акционных предложений своим абонентам и бизнес-клиентам, чтобы во время карантина они имели доступ к определенным сервисам и ресурсам без внесения оплаты. Общая сумма инвестиций Киевстар составила более 60 млн гривен.







