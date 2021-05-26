Vodafone продолжает поддерживать медиков в борьбе с пандемией

26 мая 2021, 9:15

Vodafone Украинa продолжит обеспечивать украинских медиков бесплатными услугами связи и доступа к интернету, чтобы поддержать в борьбе с пандемией и последствиями Covid-19.

По 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, будут предоставлены в течение еще одного месяца.



Бесплатные минуты и гигабайты будут назначены 26 мая. Воспользоваться услугами можно будет в течение 30 дней с момента назначения.



Vodafone Украина делает все возможное для того, чтобы поддержать украинцев в борьбе с пандемией:

- 33 млн. грн компания направила на приобретение 5 аппаратов ИВЛ для украинских больниц в Киеве, Львове, Харькове, Житомире и Луцке и другого медицинского оборудования.

- Более 30 млн. грн Vodafone выделил, чтобы обеспечить бесплатной связью врачей и незащищенные слои населения на востоке Украины во время карантина, а также информировать украинцев о действиях во время карантина, способствующих снижению распространения болезни.

- Vodafone открыл smart клинику Здорро, которая специализируется на телемедицинских консультациях и имеет наибольшую в Украине базу врачей, которые консультируют удаленно. Прием ведут более 1100 специалистов 130 медицинских специальностей. Украинцы получили возможность обращаться за консультациями профильных врачей, не выходя из дома. Это не только уменьшает количество физических контактов в медицинских учреждениях, но и значительно расширяет доступ к услугам профильных врачей для жителей регионов.

