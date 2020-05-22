Аппараты искусственной вентиляции легких от Vodafone Украина доставлены

22 мая 2020, 11:15

Vodafone Украина обеспечил аппаратами ИВЛ 4 опорные больницы во Львове, Луцке, Житомире и Харькове в рамках кампании помощи стране в борьбе с Covid19.Сегодня медицинское оборудование доставлено в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. Накануне 3 аппарата были переданыЛьвовской областной инфекционной больнице, больнице № 1 Житомирского городского совета и Волынской областной инфекционной больнице.«Коллектив КП "Волынская областная инфекционная больница" сегодня получил очень необходимый для работы отделения интенсивной терапии аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса. Всем коллективом нашей больницы искренне благодарим благодетеля и неравнодушную компанию Vodafone Украина за помощь в это непростое время», – отметил руководитель больницы Руслан Морочковский.Аппараты искусственной вентиляции легких были заказаны и приобретены непосредственно у немецкой компании-производителя еще в марте этого года. В связи с большим спросом на качественное медицинское оборудование и европейскими квотами на экспорт медицинской аппаратуры, ШВЛ-ы прибыли в Украину только в начале этого месяца.«Решение нашей компании закупить для украинских больниц аппараты искусственного дыхания – было молниеносным. Зато длиннее оказался срок их ожидания и транспортировки из Германии. Однако сегодня ИВЛ-ы уже в опорных больницах Львова, Луцка, Житомира и Харькова и, надеюсь, будут служить надежной поддержкой нашим героям-врачам, которые спасают больных от вируса и пневмонии, – рассказывает Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украины.Покупка медицинских аппаратов, их транспортировка непосредственно в медицинские учреждения происходили в сотрудничестве с Украинской Биржей Благотворительности. Также специалисты УББ помогли с выбором больниц, которым наиболее необходимы аппараты искусственной вентиляции легких.«С самого начала мировой пандемии украинская медицина находилась в трудном положении: постоянная нехватка лекарств, поток больных, устаревшее медицинское оборудование, которым лечили еще наших бабушек и дедушек. При таких обстоятельствах шансов справиться с COVID-19 совсем не оставалось. Но именно тогда свое плечо медикам и благотворительным фондам подставил большой и ответственный бизнес! Благодаря Vodafone Украина мы можем быть уверены, что приобретенные аппараты ИВЛ только в ближайшее время спасут десятки украинцев, а в перспективе – сотни. Помогать – это выбор. Компания Vodafone сделала очень благородный поступок », – комментирует Ирина Гуцал, директорка Украинской Биржи Благотворительности.В общем итоге Vodafone Украина совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей. Также компания запустила и продолжает внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на сегодняшний день составляет 63 млн гривен.Среди реализованных инициатив Vodafone Украина: начисление медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети; обеспечение бесплатной безлимитной связью в роуминге группы врачей, которые летали на помощь в Италию.На время карантина Vodafone Украина предоставила своим клиентам в Украине бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass – чтобы поддержать возможность оставаться на связи, несмотря на введенные ограничения. А также бесплатный доступ к ряду познавательно-развлекательным сервисов. В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV. В начале карантина, по согласованию Министерства иностранных дел Украины, оператор проинформировал своих клиентов, находившихся в роуминге, о предстоящем закрытии границы Украины и пополнил их счета на 100 грн, чтобы дать возможность абонентам Vodafone оставаться на связи до возвращения в страну, а также своевременно получать актуальную жизненно важную информацию.Чтобы поддержать местные бюджеты, руководство Vodafone Украина приняло решение отказаться от налоговых льгот, предусмотренных законом №3220.