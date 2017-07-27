Vodafone запустил 3G в Житомире и предоставил жителям 12 ГБ

27 июля 2017, 9:15

Vodafonе Украина продолжает расширять 3G покрытие. 3G сеть оператора введена в коммерческую эксплуатацию в последнем не покрытом скоростным интернетом областном центре – Житомире.

Теперь еще 270 тысяч украинцев смогут пользоваться качественным мобильным интернетом Vodafonе. Теперь еще 270 тысяч украинцев смогут пользоваться качественным мобильным интернетом Vodafonе.

Для того чтобы абоненты Vodafone в Житомире смогли ощутить преимущества 3G, Vodafone предоставляет 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений жителям города, которые пользуются предоплаченной связью Vodafone не менее трех месяцев.

Оператор предоставляет таким абонентам по 4 дополнительных гигабайта скоростного 3G на протяжении трех месяцев. Больший объем качественного интернета без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей будет доступен автоматически, независимо от тарифного плана. Благодаря дополнительным гигабайтам от Vodafone они могут не ограничивать себя: интернета с запасом хватит на просмотр видео, общение в социальных сетях, прослушивание потоковой музыки и на онлайн-игры.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Украине. Основные объемы инвестиций компании направлены на развитие сети. За период 1 квартал 2015 г. – 1 квартал 2017 г. инвестиции Vodafone Украина достигли 10,8 млрд грн. и остаются рекордными для рынка Украины.





