В Житомире начала работать cеть 3G+ от lifecell

27 июля 2017, 11:15

Оператор мобильной связи lifecell объявляет об официальном запуске сети 3G+ в Житомире, последнем среди областных центров, покрытых связью третьего поколения.

По случаю празднования этого долгожданного события, оператор подарил своим клиентам в Житомире возможность использовать 20 Гбайт 3G+ мобильного интернета на 10 дней.



С 26 июля высокоскоростная 3G+ сеть официально работает в Житомире и еще в 342 населенных пунктах Житомирской области после успешного тестирования смарт-покрытия специалистами компании.



Теперь жители и гости Житомира смогут свободно пользоваться всеми преимуществами 3G: мгновенно загружать приложения и контент, совершать видеозвонки, смотреть онлайн видео и слушать онлайн музыку. А также пользоваться мессенджером BiP, музыкальным приложением fizy и загружать файлы в хранилище lifebox без тарификации трафика.



